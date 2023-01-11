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Evleneceksen Gel'in 'Apaçi Mustafa'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Evlenmek için yapmadığı kalmamıştı...

11.01.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunumuyla gerçekleşen Evleneceksen Gel programından birçok renkli isim gelip geçti. Bu isimlerden biri de 'apaçi' lakabıyla akıllara kazınan damat adayı Mustafa Bilginer oldu. Bir süredir kameralardan uzak yaşayan Mustafa Bilginer'in yıllar içindeki değişimini gören aynı şeyi söyledi.

Evleneceksen Gel'in 'Apaçi Mustafa'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Evlenmek için yapmadığı kalmamıştı...

''Ben ne zaman evleneceğim?'' isyanıyla hafızalarda yer edinen damat adayı Mustafa Bilginer son haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

Evleneceksen Gel programında talibini etkilemek için yaptığı danslarla milyonları ekrana kilitleyen Mustafa Bilginer, bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasındaydı.

Evleneceksen Gel'in 'Apaçi Mustafa'sı son haliyle şaşırttı! Dansları bir döneme damga vurmuştu

18 yaşındaki talibine 'Tam benlik' dediği için bazı kesimler tarafından linç edilen eski damat adayı, Bağcılar'da ikamet ediyordu.

Evleneceksen Gel'in 'Apaçi Mustafa'sı son haliyle şaşırttı! Dansları bir döneme damga vurmuştu

Programdan sonra kapkaççılık yaptığı iddia edilen 'apaçi' lakaplı Mustafa Bilginer'in son haline sosyal medyada yorum yağıyor.

Evleneceksen Gel'in 'Apaçi Mustafa'sı son haliyle şaşırttı! Dansları bir döneme damga vurmuştu

Sosyal medya kullanıcıları, ''Mustafa hâlâ evlenemedin mi?'' ve ''Türk televizyonlarının en komik adamı da yaşlanmış'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Evleneceksen Gel'in 'Apaçi Mustafa'sı son haliyle şaşırttı! Dansları bir döneme damga vurmuştu

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