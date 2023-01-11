Evleneceksen Gel'in 'Apaçi Mustafa'sını bir de şimdi görün! Son haline yorum yağdı! Evlenmek için yapmadığı kalmamıştı...

''Ben ne zaman evleneceğim?'' isyanıyla hafızalarda yer edinen damat adayı Mustafa Bilginer son haliyle yorum yağmuruna tutuldu.

Evleneceksen Gel programında talibini etkilemek için yaptığı danslarla milyonları ekrana kilitleyen Mustafa Bilginer, bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasındaydı.

18 yaşındaki talibine 'Tam benlik' dediği için bazı kesimler tarafından linç edilen eski damat adayı, Bağcılar'da ikamet ediyordu.

Programdan sonra kapkaççılık yaptığı iddia edilen 'apaçi' lakaplı Mustafa Bilginer'in son haline sosyal medyada yorum yağıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, ''Mustafa hâlâ evlenemedin mi?'' ve ''Türk televizyonlarının en komik adamı da yaşlanmış'' gibi yorumlarda bulunuyor.



