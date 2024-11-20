Evlenip yurt dışına yerleşmişti! Eski oryantal Asena içini döktü! 'Maskülendim...'

Türkiye'nin başarılı ve önemli oryantal dansçılarından biri olan Asena, bir döneme sadece dansıyla değil özel hayatıyla da damga vurmuştu. 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştiren Asena, nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Ünlü dansçı yıllar önce İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak unutulma hakkını kullanmak istemişti. "Tüp bebek tedavisi görüyorum. Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" sözleriyle gündem olmuştu.

"YILLARCA BEDENİMLE ANLATTIM"

Eşiyle sakin bir hayat yaşayan Asena, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Mesleğin zorluklarını anlatan ünlü isim ''Şarkıcılar elinde mikrofon var bir şekilde kendini ifade eder. O gün morali bozuksa, slow şarkılar okur. Ama ben, yıllarca bedenimle hayatımdaki her şeyi karşı tarafa anlatmaya çalıştım. Her şeyi de anladılar.'' dedi.

Asena, "Dans figürleriyle hafızalara kazınan ünlü isim, ''Ben kendim bir şey uydurdum. O da iş yaptı. Her zaman alkışlandım. Güzel karşılandım. Dans deyince türleri, tavırları var. Ben o sert taraftaydım. Maskülendim. Ben çocuktum benim dansım annemdi'' ifadelerini kullandı.