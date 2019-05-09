Evlenme teklifi aldığına bile sevinemedi! Meğer nişan yüzüğü...

İsmini paylaşmak istemeyen bir kullanıcı Facebook'taki bir gruba sevgilisinin ona evlenme teklifi ettiği yüzüğü paylaştı! Bunda ne gariplik var diye düşünebilirsiniz ancak hikaye gerçekten de ilginç.

İnsanların nişan yüzüklerini paylaştığı ve bu yüzüklerle bir nevi dalga geçilen Facebook grubu olan "That's It, I'm Ring Shaming..." yani "Yeter ben bu yüzüğü yerden yere vururum" ismini vermek istemeyen ve nickname kullanan bir kadın sevgilisinin ona armağan ettiği yüzüğün fotoğrafını paylaştı. Fotoğraftaki yüzüğü bir kenara bırakın kadının yüzükle paylaştığı yazı çok enterasan.

"Alın işte! Şu an 'eski' olan sevgilim bana bu yüzükle evlenme teklifi etti. Meğer bu yüzüğü en yakın arkadaşının annesinden çalmış. En yakın arkadaşı görüp sorana kadar ben de bilmiyordum" yazan kadının paylaşımını görenler çılgına döndü.

Fotoğrafın altını yorum yağmuruna tutan kullanıcılar bakın kadını nasıl linç ettiler:

"Bence seni çöpe atmak lazım! Madem eski sevgilin oldu madem çalındığını biliyorsun sahibine neden teslim etmiyorsun?"

"Resmen çalmış yani! Senin eski sevgilin kadar rezil bir yüzük bence!"

"Hala yüzüğü takman inanılmaz!"



