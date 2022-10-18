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Evlenme vaadiyle dolandırılan 'Japon Gelin' Müge Anlı'ya damga vurmuştu! Flaş gelişme

18.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'li Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar veren Japon Yumiko 4 milyon 300 bin Japon Yeni dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Sosyal medyaya damga vuran 'Japon Gelin', kısa sürede parasına kavuşunca Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Evlenme vaadiyle dolandırılan 'Japon Gelin' Müge Anlı'ya damga vurmuştu! Flaş gelişme

Japonya'dan 3 yıl önce Türkiye'ye gelen Yumiko Sakagami (47), tanışıp âşık olduğu Mehmet Akif Turuşkan (26) ile nişanlandı. Turuşkan'ın evlilik vaadiyle kendisini 4 milyon 300 bin yen dolandırdığını, ardından da terk ettiğini ileri süren Japon kadın, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

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"ÜNÜNÜZ JAPONYA'YA KADAR ULAŞIYOR"

Programında, "Hem mağdur oldum hem saygınlığımı kaybettim. Sizin ününüz Japonya'ya kadar uzanıyor. Bana ancak siz yardım edersiniz" dedi.

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MÜGE ANLI JAPON YUMİKO OLAYI

Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığını söyleyen Japon Sakagami Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Genç kadın Müge Anlı'da yardım istemesinin ardından paralarını geri aldı. Yumiko ayrıca Turuşkan'dan aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da geri isteyerek gözyaşlarına boğuldu.

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JAPONYA'DAN TÜRKİYE'YE EVLENMEK İÇİN GELDİ

Japon Yumiko tanıştığı Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar vererek, 2019 yılının Ekim ayında Japonya'dan Türkiye'ye geldi. Turuşkan ile nişanlanan genç kadın, nişanlasının sürekli borç istediğini söyledi. Turuşkan'a defalarca borç verdiğini anlatan Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını ileri sürdü.


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