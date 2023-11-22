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Evlenmeleri bekleniyordu! Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra nişanlısından ayrıldı

22.11.2023 13:21 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süredir aşk yaşadığı Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlanmıştı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturmaları beklenen çiftten ayrılık haberi geldi.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, bir süredir birlikte olduğu Eylül Keleş ile 5 Ekim'de nişanlanmıştı. Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten düğün tarihi beklenirken ayrılık haberi geldi.

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş çifti, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. Aynı anda Instagram hesaplarından paylaşım yapan ikili, ayrıldıklarını duyurdu.

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Gökhan Çıra paylaşımında "Sürekli ilişkim hakkında bir şeyler yazılıp çiziliyor. Buradan toplu cevap vermek istedim, ilişkim bitmiştir. Saygı duymanızı rica ediyorum" dedi.

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Eylül Keleş ise paylaşımında "Severek çıktığımız bu yolda anlaşarak bitirme kararı aldık. Bu süreçte herkesin bize saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

eylül keleş

NİŞAN TÖRENİ YAPMIŞLARDI

Gökhan Çıra ve Eylül Keleş 5 Ekim'de aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı.

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Keleş nişan töreninde straplez kesim beyaz bir elbise giyerek saçlarını da topuz yaptırmıştı. Çıra ise siyah tişörtün üzerine beyaz takım elbise tercih etmişti.

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