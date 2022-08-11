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Evli eş anlamlısı nedir? Evlinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

11.08.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşmada veya cümle içerisinde eş anlamlı kelimeler sıklıkla kullanılmaktadır. Dilimizde büyük bir öneme sahip olan bu tür kelimeler çoğunlukla aynı manaya gelmektedir. Evli kelimesi de bunlardan biridir. Evlenmiş olan manasına gelir. Gerçek anlamı ile birlikte bazı durumlarda mecazi anlamı ile de kullanılır.

Evli eş anlamlısı olan kelimeler cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Ayrıca bu sözcük başka sözcükler ile bir araya getirilebilir ve birleşik kelimeleri oluşturabilir. Evli sözcüğünün birden fazla anlamı mevcuttur. Bu yüzden hangi manada kullanılacaksa yerine gelecek kelime de o manaya göre seçilmelidir.

Evli Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türk Dil Kurumu’na göre evlinin eş anlamlısı başı bağlı kelimesidir. Başı bağlı demek bir kimsenin başka biriyle evlendiği manasına gelmektedir. Yalnızca evli kişilerde değil nişanlı ve sözlü kişiler için de bu kelime kullanılmaktadır. Mecazen serbest olmayan anlamını da taşır. Evli kelimesi ile birleşik kelimeler türetmek mümkündür. Evli barklı kelimesi, birleşik kelimelere bir örnektir.

Evli kelimesinin eş anlamı olan başı bağlı sözcüğü başı örtülü kimseleri ifade etmek için de kullanılır. Görüldüğü üzere eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanırken anlatılmak istenen ifadeye göre seçilir. Başı bağlı sözcüğünün evli kelimesi yerine kullanımı epey yaygındır. Evli kelimesi günlük konuşmada veya cümle içerisinde kullanılırken sıfat olarak kullanılmaktadır.

Evlinin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Evli sözcüğü ile aynı anlama gelen başı bağlı kelimesi birçok kişi tarafından kullanılır. Bu kelimenin manasını daha iyi anlamak için yapılması gereken en basit yöntem o kelimeyi cümle içerisinde geçirmektir. Evli sözcüğü ve evlinin eş anlamlısı olan sözcük ile kurulan bazı cümleler aşağıda yer almaktadır.

• Yeni tanıştığı insanlara ilk sorduğu soru evli olup olmadığıdır. (Bu cümledeki evli kelimesi evlenmiş kadın veya erkeği temsil eder.)
• O adamın birden fazla evi var. ( Bu cümlede evli kelimesi evi olan manasına gelmektedir.)
• O kızın başı bağlı dedi. ( Bu cümledeki başı bağlı kelimesi herhangi birinin evli yani nikâhlı olduğu anlamını taşır.)
• Otuz evli bir sokak. ( Bu cümledeki evli kelimesi yer bildirimi olarak kullanılmıştır.)

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