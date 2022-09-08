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Hazan eş anlamlısı nedir? Haza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz, diğer yabancı dillerden çokça beslenmiş zengin bir dildir. Özellikle de Arapça ve Farsça en fazla etkilendiğimiz dillerden ikisidir. Farsçadan aldığımız bir kelime de hazan sözcüğüdür. Peki, hazan eş anlamlısı nedir?

Hazan eş anlamlısı nedir? Haza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hazan kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada sonbahar anlamına gelen "χazān" kelimesinden evrilmiştir. Türkçeleşerek dilimize "hazan" olarak geçmiştir. Dilimizin en eski dönemlerinden beri kullandığımız bu kelime, 11. yüzyıldan beri Türkçededir. Zamanla hazan kelimesinin eş anlamı kelimeler de türemiştir.

Hazan ne demek?

Dilimize yerleşmiş olan bu kelimenin TDK anlamı "sonbahar, güz" şeklindedir. Ayrıca ülkemizde bir kız ismi olarak da kullanılmaktadır. Kelimenin içerisinde bulunduğu örnek cümleler:

  • Hazan zamanı hep içimi karartır.
  • Bir hazan zamanı kaybettiğim sevgilimi yine bir hazan zamanı kazandım.
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Hazanın eş anlamlısı nedir?

Hazan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "sonbahar"dır. Aynı zamanda "güz" sözcüğü de hazanın kelimesinin eş anlamı kelimelerdir.

Hazanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Sonbaharda doğanın aldığı o renk beni daha romantik biri yapıyor.
  • Üniversitede güz döneminde aldığım dersler beni epeyce yordu.
  • Sonbahar gelmiş tüm yapraklar sararıp yerleri boyamıştı. Ne güzel şeydi sonbahar!
  • Eylül geldi mi bilirim güz başlar hem havada hem kalbimde.
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