Hazan eş anlamlısı nedir? Haza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hazan kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada sonbahar anlamına gelen "χazān" kelimesinden evrilmiştir. Türkçeleşerek dilimize "hazan" olarak geçmiştir. Dilimizin en eski dönemlerinden beri kullandığımız bu kelime, 11. yüzyıldan beri Türkçededir. Zamanla hazan kelimesinin eş anlamı kelimeler de türemiştir.
Dilimize yerleşmiş olan bu kelimenin TDK anlamı "sonbahar, güz" şeklindedir. Ayrıca ülkemizde bir kız ismi olarak da kullanılmaktadır. Kelimenin içerisinde bulunduğu örnek cümleler:
Hazan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "sonbahar"dır. Aynı zamanda "güz" sözcüğü de hazanın kelimesinin eş anlamı kelimelerdir.