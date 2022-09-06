Coşku eş anlamlısı nedir? Coşku kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Coşku kelimesi, "coş-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle üremiştir. "Coş-" fiili ise Farsça kökenli "côşîdan" fiilinden alıntıdır. Côşîdan kelimesi ise Farsçada "kaynama, galeyan" anlamlarına gelen "côş" kelimesinden türemiştir. Aynı zamanda bu kelimenin kökü olarak Arapçadaki "ḥms" kökü de düşünülebilir. "coşma, fanatizm ve aşırı cesaret gösterme" anlamlarına gelen "ḥamāsa(t)" kelimesinden evrilmiş olabilir.
Coşku kelimesi, sevinç ve heyecanın en üst noktalarda yaşadığı zamanlarda kullanılır. Ruhen ve bedenen hissedilen yoğun duygulardır. Türk Dil Kurumuna göre coşku kelimesinin anlamlarını şöyle açıklayabiliriz:
Coşku kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sekiz tanedir. Coşkunun eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz: