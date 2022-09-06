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Coşku eş anlamlısı nedir? Coşku kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geçmiş yıllardan bu yana başka dillerle etkileşime girmiştir. Türkçenin başka dillerle etkileşime girmesi, Türkçeye yeni kelimeler kazandırmıştır. Farsça kökenli coşku kelimesi de bunlardan birisidir. Peki, coşku eş anlamlısı nedir?

Coşku eş anlamlısı nedir? Coşku kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Coşku kelimesi, "coş-" fiiline "+gU" ekinin eklenmesiyle üremiştir. "Coş-" fiili ise Farsça kökenli "côşîdan" fiilinden alıntıdır. Côşîdan kelimesi ise Farsçada "kaynama, galeyan" anlamlarına gelen "côş" kelimesinden türemiştir. Aynı zamanda bu kelimenin kökü olarak Arapçadaki "ḥms" kökü de düşünülebilir. "coşma, fanatizm ve aşırı cesaret gösterme" anlamlarına gelen "ḥamāsa(t)" kelimesinden evrilmiş olabilir.

Coşku kelimesinin anlamı nedir?

Coşku kelimesi, sevinç ve heyecanın en üst noktalarda yaşadığı zamanlarda kullanılır. Ruhen ve bedenen hissedilen yoğun duygulardır. Türk Dil Kurumuna göre coşku kelimesinin anlamlarını şöyle açıklayabiliriz:

  • Sevinçle birlikte ortaya çıkan güçlü heyecan.
  • Büyük istek sonucu beliren heyecan ve hayranlık.
  • Bir duygu ve düşünceyle dolup yücelme.
  • Dış ve iç uyaranlar tarafından kamçılanan güçlü duygu durumları.
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Coşku kelimesinin eş anlamı kelimeler

Coşku kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sekiz tanedir. Coşkunun eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Heyecan
  • Galeyan
  • Çalkantı
  • Kasırga
  • Cezbe
  • Güzellik
  • Çoşuntu
  • Cümbüş
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Coşkunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Takım şampiyon olursa büyük bir cümbüş bizi bekliyor.
  • Sınavı iyi geçince içindeki heyecan ikiye katladı.
  • Çalkantılı bir hayat onu bekliyor.
  • Onun yaşadıkları içindeki kasırgayı hiçbir zaman söndürmeyecek.
  • Olaylar karşısında Canan, Onur’u cezbesiyle savundu.
  • Askere giderken büyük cümbüşle uğurlandı.
  • Güzellikler içinde kutlama yapıldı.
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