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Evli fenomenle birlikte olduğunu duyurdu! Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'a tepki yağdı

10.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasının öne çıkan isimlerinden olan Melis Buse Betkayan ve Tiktok fenomeni Serbest Hoca arasındaki ilişki gündem oldu. Bir küs bir barışık olan ikili tepki çekti. Sebebi ise Serbest Hoca'nın evli olması...

Evli fenomenle birlikte olduğunu duyurdu! Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'a tepki yağdı

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur programının kavgacı isimlerinden Melis Buse Betkayan estetikle değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Ünlü fenomen şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Melis Buse Betkayan Tiktok fenomeni Serbest Hoca ile sevgili olduğunu açıkladı. Melis Buse Betkayan'ın sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkınca takipçiler isyan etti.

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Tepki çeken fenomen "İstediğimle gezerim bunları göze almasam fenomen olmazdım. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım yıkmam da" dedi.

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Melis'in sevgilisi TikTok'ta 'Serbest Hoca' olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen. İkili bir küs bir barışık halleriyle gündeme geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Melis Buse Betkayan kısmetse olur buse sevgilisi

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