Evli fenomenle birlikte olduğunu duyurdu! Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan'a tepki yağdı

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur programının kavgacı isimlerinden Melis Buse Betkayan estetikle değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Ünlü fenomen şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Melis Buse Betkayan Tiktok fenomeni Serbest Hoca ile sevgili olduğunu açıkladı. Melis Buse Betkayan'ın sevgilisinin evli olduğu ortaya çıkınca takipçiler isyan etti.

Tepki çeken fenomen "İstediğimle gezerim bunları göze almasam fenomen olmazdım. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım yıkmam da" dedi.

Melis'in sevgilisi TikTok'ta 'Serbest Hoca' olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen. İkili bir küs bir barışık halleriyle gündeme geliyor.



