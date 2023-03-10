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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler paraya kıydı! Gayrettepe'deki rezidansa bakın ne kadar ödedi

10.03.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile evliliği kısa süren Mehmet Dinçerler paraya kıydı. Boşanma sürecinde maddi konularda anlaşmazlık iddialarıyla adından söz ettiren Mehmet Dinçerler iddialara göre Gayrettepe'de bir rezidanstan daire kiraladı.

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler paraya kıydı! Gayrettepe'deki rezidansa bakın ne kadar ödedi

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığı 2022 yılına damga vurmuştu. Dinçereler iddialara göre boşanma sürecinde düğünde takılan takılar ve son olarak evdeki robot süpürgeyi alarak evden ayrılmıştı.

Bu iddialarla gündem olan Mehmet Dinçerler ailesinin evine dönmüş ve ev aramaya başlamıştı.

Ekran Alıntısı

Gazetemagazin'in özel haberine göre; Mehmet Dinçerler bekar evine çıktı. Hadise ile evliliği kadar ayrılığı da gündem olan iş insanı Gayrettepe'de bulunan bir rezidanstan 70 milyon TL'ye Penthouse bir daire aldı ve Ulus'taki evden taşındı.

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