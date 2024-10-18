Evli kadınla imam nikahı yaptı, diğer sevgilisi hamile çıktı! Müge Anlı'daki skandal olay sosyal medyayı salladı!

Fırat Ateş, 23 yaşındaki eşi Hatice Kübra Ateş'i aramak için Müge Anlı'ya geldi. Kaybının 34. gününde bulunan Hatice'nin hayatından endişe etmişti fakat başkasına kaçtığı ortaya çıktı. Müge Anlı, "Eşin Öcal diye birine kaçmış." deyince herkes şoke oldu. Fırat ise eşinin Öcal'la konuştuğunu bildiğini söyledi.

Öcal'ın bir kız arkadaşı olduğunu söyleyen Müge Anlı, Öcal'ın sevgilisi ve Hatice'nin arkadaş olduğunu söyledi. Canlı yayına Öcal ve Hatice birlikte katıldı. Öcal Hatice'yi eşi olarak gördüğünü söyledi.

EVLİYKEN İMAM NİKAHI YAPTI!

"Kağıt üzerinde Fırat ile evli olabilir ama imam nikahı yaptırdım" dedi. Müge Anlı da "Bu kadının iki kocası mı var? Bu imamlar resmi belgeyi görmeden kıymayın. Bu kadına nasıl 2. kocayı nikahlıyorsunuz? Abuk subuk işler yapmayın" sözleriyle tepki gösterdi.

SEVGİLİSİNİN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

2 tane çocuğu olduğunu söyleyen Öcal'ın sevgilisi Zehra hamile olduğunu açıkladı. Yayına bağlanan Zehra, "Öcal'dan 6 aylık hamileyim." dedi. Öcal da "Beni bıraktı gitti, haber vermedi. Bu saatten sonra mı hamileliği aklına geldi." sözleriyle karşılık verdi. Hatice de sevgilisinin baba olacağını öğrenince ağlamaya başladı. Zehra "Beni evlenme vaadiyle kandırdı." dedi ve başkasıyla evli olduğunu açıkladı. Bu gerçek ise duyanları şoke etti.

Müge Anlı'da yaşanan bu skandal olay sosyal medyayı salladı...