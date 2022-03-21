Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven yeni ev tuttu

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncularından biri olan eşi Caner Turp'tan boşanma kararı aldı. Bu kararın saygı çerçevesi içinde alındığını belirten Gizem Güven, yeni eve çıktı ve Instagram'dan paylaşım yaptı.

GİZEM GÜVEN YENİ EVE ÇIKTI

Evliliğini bitirme kararı alan Gizem Güven, yeni evinden paylaştığı fotoğrafa, "Yeni evden ilk foti" ifadelerini düştü.

"SAYGIMIZ BAKİ KALACAKTIR"

Yaklaşık 1.5 yıl önce evlendiği Caner Turp'tan boşanma kararı alan Gizem Güven, "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleriyle haberi duyurmuştu. İkilinin ayrılık kararı alması, sevenlerini üzdü.

İkili YouTube gibi mecralarda paylaşım yapıyordu.

Gizem Güven'in ve Caner Turp'un sosyal medya hesaplarında birbirleriyle fotoğrafları bulunmuyor.

CANER TURP KİMDİR?

1992 Almanya doğumlu Caner Turp, futbola Beşiktaş altyapısında adım attı. Sonrasında Aydınspor 1923, Tokatspor, Gümüşhanespor, Bayrampaşaspor, Van Spor FK, Dardanelspor, Muğlaspor ve Sinopspor'da forma giydi.

En son Siverek Belediyespor takımında görev alan Caner Turp, 2020'de ünlü oyuncu Gizem Güven ile hayatını birleştirdi.





