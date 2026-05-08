Melike Şahin anne oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Melike Şahin geçtiğimiz haftalarda verdiği hamilelik haberiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Instagram sayfasında karnı burnunda fotoğraflar paylaşan Şahin, altına “bebek” emojisi koymuştu.

Melike Şahin'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. 2. Sayfa'dan Akif Yaman'ın haberine göre Şahin'in bir erkek bebeği olacak.

Ünlü sanatçı, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti. Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.