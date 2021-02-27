Evlilik fobisi nedeniyle 7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi'den flaş karar

7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa ile evlenecekleri beklenirken fobisi nedeniyle ayrılan ünlü oyuncu Kutsi, Benim Adım Melek dizisindeki Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başladı. Uzun süredir birlikteliği süren Kutsi'nin evlilik kararı aldığı öğrenildi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Tv100'deki habere göre, sevgilisiyle evlilik kararı alan Kutsi, nikah işlemlerini başlattı bile. Dizi çekimlerinin gerçekleştiği Gaziantep'te gün alan oyuncunun, pandemi nedeniyle düğünü daha sonra yapacağı öğrenildi. İkilinin ilişkileri de Sibel Ülker'in Instagram hesabından yayınladığı pozla ortaya çıkmıştı.

7 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ

Öte yandan Kutsi'nin 7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa ile evlilik fobisi yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti. Evlenip yuva kurmak isteyen Çıpa, Kutsi'nin kendisine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle 7 yıllık ilişkiyi noktalama kararı almıştı.

