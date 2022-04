Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman bitecek?

FOX TV'nin sevilen yapımı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her hafta yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizi hakkında final iddiaları gündemde dolaşmaya başladı. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden beri dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey dizisi belli bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi hakkında çıkan final haberleri izleyicileri bir hayli endişelendirdi. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisi hakkında merak edilenler!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisine son olarak başarılı oyuncu Barış Kılıç dahil oldu. Yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizinin senaryosunu da Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Halil Ersan kaleme alıyor. Barış Kılıç'ın canlandıracağı karakter dizide bazı dengeleri bozacak. Evlilik Hakında Her Şey dizinin ne zaman final yapacağı merak konusuydu. TV100'ün haberine göre, “The Split” dizisinden uyarlanan projenin yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Evlilik Hakkında Her şey dizisi oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk yer almaktadır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evilik Hakkında Her Şey dizisinde, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadının üzerinden anlatılıyor. Dizide; Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli tarafını gözler önüne seriyor.