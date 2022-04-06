MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman bitecek?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman bitecek?

06.04.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi hakkında final dedikoduları dolaşıyor. Dizi hakkında final kararının alınıp alınmadığı konuşulmaya başladı. FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ne zaman biteceği izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi hakkında işte merak edilen detaylar!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi bitiyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman bitecek?

FOX TV'nin sevilen yapımı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her hafta yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizi hakkında final iddiaları gündemde dolaşmaya başladı. Konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden beri dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey dizisi belli bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi hakkında çıkan final haberleri izleyicileri bir hayli endişelendirdi. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisi hakkında merak edilenler!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisine son olarak başarılı oyuncu Barış Kılıç dahil oldu. Yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey dizinin senaryosunu da Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Halil Ersan kaleme alıyor. Barış Kılıç'ın canlandıracağı karakter dizide bazı dengeleri bozacak. Evlilik Hakında Her Şey dizinin ne zaman final yapacağı merak konusuydu. TV100'ün haberine göre, “The Split” dizisinden uyarlanan projenin yurt dışı satışları iyi gittiği için sezon sonuna kadar devam edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Evlilik Hakkında Her şey dizisi oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Barış Kılıç, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk yer almaktadır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evilik Hakkında Her Şey dizisinde, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadının üzerinden anlatılıyor. Dizide; Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli tarafını gözler önüne seriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi yayınlanacak?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi yayınlanacak?
Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! Twitter'da gündem olduSuriyeli kadına vatandaşlık alma sözüyle tepki çekti! Twitter'da gündem oldu
'Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi isyan etti! 'Kolyemi satarak bu işe girdik''Midyeci Ahmet'in boşandığı eşi isyan etti! 'Kolyemi satarak bu işe girdik'
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Galatasaray'ı pişman eden transfer!

Galatasaray'ı pişman eden transfer!

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

Bakan Koca'dan 'ATT Büşra' ve 'Nisa Bebek' açıklaması

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Lise öğrencisi 'peşimdeler, beni bulacaklar' dedi, sonrası korkunç!

Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

Sergen Yalçın getirmişti, Ismael gönderiyor!

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Ukraynalı anneden kahreden itiraf! “Mezarını ellerimle kazdım”

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Cinsellik açıklamasıyla erkeklere seslendi! “Hayal gücünüzü...”

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Tarihi kalede skandal! Öğrencilerin önünde cinsel ilişki...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.