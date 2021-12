Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, final mi yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her salı akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanırken 14 Aralık Salı akşamında FOX TV ekranlarında 'Mahkum' dizisi yer alacak. Konuya ilişkin FOX TV tarafından açıklama yapıldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştı. İşte detaylar...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BİTTİ Mİ?

Bu hafta Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yerine Mahkum dizisi FOX TV ekranlarında yerini alacak. FOX TV tarafından yapılan açıklamada, dizinin başrol oyuncularından olan Gökçe Bahadır'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuş ve dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı belirtilmişti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!”

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

00:15 Kanunsuz Topraklar

03:00 Kamera Arkası