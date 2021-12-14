MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, final mi yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, final mi yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ne zaman?

14.12.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya gibi oyuncuların yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin bitip bitmediği merak konusu oldu. Her salı akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bugün FOX TV'nin yayın akışında yer almadı.

Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, final mi yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi her salı akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanırken 14 Aralık Salı akşamında FOX TV ekranlarında 'Mahkum' dizisi yer alacak. Konuya ilişkin FOX TV tarafından açıklama yapıldı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştı. İşte detaylar...

Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, final mi yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ne zaman?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BİTTİ Mİ?

Bu hafta Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yerine Mahkum dizisi FOX TV ekranlarında yerini alacak. FOX TV tarafından yapılan açıklamada, dizinin başrol oyuncularından olan Gökçe Bahadır'ın koronavirüse yakalandığı duyurulmuş ve dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı belirtilmişti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Evlilik Hakkında Her Şey dizimizin setinde görülen Covid vakası nedeniyle sizlerden bir hafta ayrı kalacak olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Aralık Salı 20.00 itibarıyla her Salı buluşmak üzere!”

Evlilik Hakkında Her Şey neden yok, final mi yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü ne zaman?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
00:15 Kanunsuz Topraklar
03:00 Kamera Arkası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
BTS yıldızı Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdıBTS yıldızı Instagram'da 2 Guinness rekoru kırdı
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Berberde korku dolu anlar! Tıraş olurken ölümden döndü

Berberde korku dolu anlar! Tıraş olurken ölümden döndü

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.