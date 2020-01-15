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  4. Evlilik mağduru erkekler Müge Anlı ile Tatlı Sert'e sığmadı!

Evlilik mağduru erkekler Müge Anlı ile Tatlı Sert'e sığmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Suriye uyruklu kadın tarafından evlenmek vaadiyle kandırılan erkekler vardı! Milli Gelin mağduru erkek o kadar çoktu ki stüdyoya sığmadılar.

Evlilik mağduru erkekler Müge Anlı ile Tatlı Sert'e sığmadı!

TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında evlenme vaadiyle kandırılan onlarca erkek binlerce liralarını evlilik çetesine kaptırdı. Aracılardan simsarlara, damat adaylarından sahte gelinlere uzanan şehirler arası evlilik turları ise toplumsal bir soruna dönüştü.

Müge Anlı, mağdur olan bütün erkekleri canlı yayına tek tek çağırdı. Oluşan tablo ise bir hayli dikkat çekiciydi. Türkiye'nin pek çok şehirinden yollara düşen evlilik mağdurlarının yolu Hatay'da kesişti. İstanbul, Gebze, Nevşehir, Konya, Uşak ve daha bir çok ilden evlenmek isteyen damat adayları Hatay'a gitti. Olayın ortaya çıkması ise bakın nasıl oldu.

ÖNCE HATAY'A GİTTİ!

Her şey İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Yelboğa'nın Müge Anlı'nın programına başvurarak Nevşehir'deki Cengiz isimli köylüsünün evlilik vaadiyle kendisinden para aldığını iddia etmesiyle başladı. Hatay'a Helve isimli Suriye uyruklu kadın ile tanışmaya giden Mustafa bey ilk başta Cengiz Bey'e 15 bin TL, kızın halasına da 10 bin TL verdi.

Helve ile birlikte İstanbul'a gelen Mustafa bey bu sırada imam nikahını da yaptı. İstanbul'a geldiğinde 5 bin TL bir bilezik daha aldı. Ancak Helve 10 bin TL'lik daha altın istedi. Mustafa Bey de durumu olmadığı için altını alamadı. Bunun üzerine Helve yanında 200 TL para ve altınlarla beraber Hatay'a geri döndü.

Programda gündeme gelen bu olaydan sonra Mustafa Yelboğa'ın iki köylüsü daha kendilerinin de aynı şekilde Cengiz tarafından Hatay'a götürülerek evlilik mağduru olduklarını söylediler.

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Ancak olay bu şekilde kalmadı. Evlilik vaadiyle binlerce lirasını kaptıran mağdurlara yenileri ekleniyordu. Evlilik vaadiyle mağdur edildiğini söylenen vatandaşların hedefindeki isim ise Nevşehir de yaşayan Cengiz Çelik ve eşiydi.

PROGRAMA MAĞDUR YAĞDI!

Cengiz Bey'in kayın biraderi Niyazi Acur da canlı yayına katılarak geçmişte kendisini 12 bin lira tutarında dolandırdığını iddia etti. Ayrıca kendi kızı ile Cengiz Bey'in oğlunun evlendiğini söylerken, o dönem Cengiz Bey'in, 50 bin liralık bir senet hazırladığını iddialarına ekledi. Cengiz Çelik ise kendi köylüsünden 3 kişiyi evlilik için Hatay'a götürdüğünü kabul etti.

Müge Anlı'nın programına katılan bir başka isim ise İbrahim Karaman'dı. İbrahim bey de evlenmek istediği kişi tarafından dolandırıldığını, 25 bin TL parasını geri istediğini canlı yayında açıkladı ve yardım istedi. Ancak mağdurların arkası bir türlü kesilmedi.

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Canlı yayına bağlanan Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ve paralarını geri istediklerini belirten diğer isimlerdi. Bu kişilerde yine Cengiz bey tarafından evlilik vaadiyle Suriye uyruklu kadınlara tanıştırılmıştı. Olay sadece 5 erkekle kalmadı. Türkiye'nin bir çok ilinden programa bağlanmak isteyen evlilik mağdurları Stüdyoya sığmadı. Sahte gelinlerle evlenmek için Hatay'a gidip binlerce lirasını kaptıran evlilik mağdurlarının sayısı gün geçtikçe artarak devam etti.

MÜGE ANLI DOLANDIRICILARI YAKALADI MI?

Yöntemler benzer sahte gelinler ise çoğu zaman aynıydı. Kiminin kardeşi kiminin oğlu kiminin de kuzeni evlilik mağduruydu. Evlenme hayalleriyle yola çıkmışlar ama hep aynı kişilere paralarını kaptırmışlardı. Birlikte hareket etme kararı alan evlilik mağdurları adliye gidip şikayetçi oldular paralarının geri ödenmesini istediler.

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Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan evlilik mağduru 12 vatandaş kendilerini dolandıran kadınların bulunmasını istedi. Gaziantep'te kurulduğu iddia edilen çetenin yakalanması için ise çalışmaların başlatıldığı söylendi. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul sayarak, dolandırılan Kütahyalı vatandaşların Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ya da Jandarma Komutanlığı'na giderek suç duyurusunda bulunmalarını istedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mağdur değil mallar ordusu. yardım topluyoruz deseler ellerini cebine atmazlar, iş şehvete gelince ne var ne yok döker akıl tutulması yaşarlar.
ulan nası bi yokluk sizinkisi de göz göre göre çarpıldınız , ne aradınız şu pisliklerde ? kendiniz kaşınmışsınız.
Ne kadınmış be bu kadar avanağı takmış peşine
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