'Evlilikte büyük kriz! Boşanıyorlar' denmişti! Para iddiası olay olmuştu! Melek Mosso sonunda sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıllık birlikteliğin ardından manken Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Sosyal medya üzerinden zaman zaman paylaşımlar yapan ünlü çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia edildi.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın boşanacağı yönündeki söylentiler kısa sürede magazin manşetlerinde yerini aldı. Çiftin sosyal medya hesaplarından fotoğrafları kaldırması ve birbirlerini takipten çıkması da bu iddiaları güçlendirdi.

KRİZİ AŞTILAR

Ancak ünlü çiftin küslüğü uzun sürmedi ve Melek Mosso ile kocası aralarındaki krizi aşarak sosyal medya hesaplarından yeniden birbirlerini takip etmeye başladılar.

Serkan Sağdıç, katıldığı bir davette eşi Melek Mosso ile neden küstüklerini söylemeden boşanmanın söz konusu olmadığını dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Her evlilikte olabilecek şeyler. Şu an bir şey diyemem. Alınan bir karar yok."

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Melek Mosso da sonunda sessizliğini bozdu. Mosso, “Boşanmıyorum, hiçbir sorun yok. Her evli çiftin başına gelebilecek minik bir tartışma yaşadık, sonrasında sorunlarımızı çözdük. Her şey yolunda, çok iyiyiz” dedi.

'PARA' İDDİASI ŞAŞIRTMIŞTI

Aramızda Kalmasın sunucusu Müge Dağıstanlı ikili arasındaki krizin 'para' kaynaklı olabileceğini dile getirmiş ve "Kulislerde konuşulan nedeni sizlere aktaralım" diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Melek Mosso ardı ardına sahnede büyük işler yapan biri, kaşesi yükseldi. Bütün sıkıntı burada Melek Mosso'nun iyi para kazanması, kariyerinin sürekli yıldız hale gelmesi. Eşinde ise faal bir şey yok! Başka bir işi olsaydı derdik. Tüm sıkıntı burada Melek Mosso'nun iyi para kazanması eşinin kendisine konserlerde yardım etmesi. Melek Mosso kısa bir süre önce bütün ekibini değiştiriyor. Her şeyi organize edecek kişiyi kardeşi olarak seçiyor bu durumda da bir kriz çıkıyor. Belki de o eşinin işlerini devralmak istiyordu..."