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Evren eş anlamlısı nedir? Evren kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.09.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi bakımından çok zengin bir dildir. Dilimizdeki pek çok sözcük Türkçenin eski dönemlerine dayanmakla birlikte bazı kelimeler de başka dillerden alıntıdır. Zaman içerisinde aynı anlama gelen birden fazla kelime türemiştir. Bu kelimeler farklı yazılır ama aynı ya da benzer anlamdadır. Evren kelimesiyle de farklı yazılan ama aynı anlama gelen kelimeler mevcuttur. Peki, evrenin eş anlamlısı nedir?

Evren eş anlamlısı nedir? Evren kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Evren kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Etimolojisine baktığımızda Eski Türkçe "evren" kelimesinden geldiğini görürüz. Eski Türkçe evren kelimesi "döngü, çark, kubbe" anlamlarına gelir. Eski Türkçe olan "evir-/evür-" fiiline "+(g)An" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Evren kelimesinin dilimizdeki ilk yazılı örneği Kutadgu Bilig olarak bilinmektedir. Burada evren "zodyak, felek" anlamında kullanılmıştır.

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Evren kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Evren sözcüğü hem isim hem de mecaz olarak kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre evren kelimesinin toplam dört manası vardır. İlk manası "kâinat" ikinci manası "düzenli ve uyumlu bir bütün olarak varsayılan tüm varlıklar" şeklindedir. Ayrıca evren kelimesi halk ağzında "büyük yılan" anlamına gelir. Mecaz anlamı ise "herhangi birinin içinde bulunduğu durum"dur. Evrenin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Kozmos
  • Kâinat
  • Acun
  • Cihan
  • Âlem

Yukarıdaki eş anlamlı kelimeler evren kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Evren kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri kullanırken cümlenin anlamına bakmak gerekir.

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Evrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Evren sözcüğünün eş anlamı olan kelimeleriyle bazı örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Dünyada milyonlarca insan var.
  • Yedi cihan gelse artık eskisi gibi olamam.
  • Kozmosdaki tüm kaosun sebebi bizler yani insanlarız.
  • Bu âlemin tek kralı benim.
  • Kendi dünyasına dalmış boş boş bakıyordu.
  • Yemeyi içmeyi unutmadım ama dünyamdakı tüm arkadaşlarımı, dostlarımı, sevdiklerimi unuttum.
  • İnsan bu âlemde yaşıyor ama sorun bakalım niye yaşıyor?
  • Bu acımasız acunda yaşamak için tek bir sebebim bile kalmamıştı.
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