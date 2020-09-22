SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Evren Turhan ve Emre Bol arasında tartışma! Canlı yayını terk etti

Evren Turhan ve Emre Bol arasında tartışma! Canlı yayını terk etti

FUTBOL HABERLERİ  | 22.09.2020 01:44 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Evren Turhan, bir diğer spor yorumcusu Emre Bol ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile ilgili yaşadığı tartışmanın ardından "Bir daha seninle aynı programa çıkmam" diyerek programdan ayrıldı.

Evren Turhan ve Emre Bol arasında tartışma! Canlı yayını terk etti

Spor yorumcusu Evren Turhan, bir diğer spor yorumcusu Emre Bol ile Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile ilgili tartışma yaşadı.

Turhan, Emre Bol'un "Arda Turan'ı ben senin gibi millet beni sevsin diye övmem. Arda beni yarın öbür gün beni arar diye övmem. Ben burada neyse onu söylerim" sözleri üzerine, "Sen nasıl konuşuyorsun. Terbiyesizlik yapma. Beni ne zannediyorsun sen. Ben bir daha seninle aynı programa çıkmam" dedi ve canlı yayını terk etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
6 hakem koronavirüse yakalandı6 hakem koronavirüse yakalandı
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Mario Mandzukic ile anlaşma sağlandı!
Mario Mandzukic ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evren Turhan ve Emre Bol arasında tartışma! Canlı yayını terk etti
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
TFF, 6 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı
6 hakem koronavirüse yakalandı
Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü Ön Eleme Turu bugün oynanan 5 maçla tamamlandı
Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü Ön Eleme Turu tamamlandı
Malatya İdmanyurdu, Galatasaray’dan Deniz Pala’yı transfer etti
Galatasaray'da flaş transfer! Resmen açıklandı
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak? Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat kaçta?
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
2020 yılının en çok kazanan futbolcusu Lionel Messi
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.