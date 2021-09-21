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Excalibur FIFA 21 Turnuvası'na kayıtlar başladı

21.09.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Excalibur FIFA 21 Turnuvası'na kayıtlar başladı

İSTANBUL (AA) - Casper ve Intel'in “Bu Heyecana Ortak Ol!” mottosuyla ortaklaşa düzenlediği ve tüm FIFA oyuncularının kayıt oluşturup katılabileceği Excalibur FIFA 21 Turnuvası elemeleri 25 Eylül'de başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FIFA 21’e veda, Casper ve Intel’den geliyor.

Türkiye’nin teknoloji markası Casper ve Intel’in FIFA severler için ortaklaşa düzenlediği büyük turnuvaya kayıtlar başladı.

90 dakikalık mücadelelerin zafer ve ödülle taçlanacağı Excalibur FIFA 21 Turnuvası, Türkiye’nin futbolseverlerine espor dünyasındaki yerlerini alma ve büyük finalde en iyilerle mücadele edip Excalibur G900 Gaming Laptop kazanma fırsatı tanıyor.

- Kayıt süreci başladı

“Bu Heyecana Ortak Ol!” mottosu ile FIFA severlere duyurulan Excalibur FIFA 21 Turnuvası’nda geri sayım başladı. Kayıt sürecinin başladığı ve tüm FIFA oyuncularının katılabileceği turnuvada eleme maçları 25 Eylül’de başlayacak.

Casper ve Intel’in sponsorluğunda gerçekleşecek turnuvanın eleme turları, çeyrek ve yarı final maçları ile üçüncülük maçı tek maç üzerinden gerçekleşirken, final maçı ise 3 maç üzerinden yürütülecek.

Şampiyonluk için her maçta 90 dakika ter dökecek sporcular, çalışmalarını, koordinasyonlarını ve yeteneklerini görsel şölen eşliğinde final sahnesinde de sergileyecek. Finalde şampiyona verilecek büyük ödül ise Excalibur G900 Gaming Laptop olacak.

- Final 3 Ekim’de

Casper ve Intel’in ortaklaşa düzenlediği Excalibur FIFA 21 Turnuvası’nın büyük finali ise 3 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Finallerin yayınlanacağı Twitch ekranında seyirciler, ünlü yayıncı Mete "Eastergamers" Özbey, FIFA severlerin yakından tanıdığı Ege Arseven ve Tuna Yurdakul’u sunucu ve analiz koltuklarında görecek.

Ayrıca, final müsabakalarına çıkan oyuncular Ege Arseven ve Mete “Eastergamers” Özbey’in yanı sıra Fenerbahçe Espor'dan Mert Güven, Galatasaray Espor'dan Berk Taşçı ile oynama fırsatı da yakalayacak.

Oyuncular, Casper ve Intel’in FIFA 21’e veda niteliğinde gerçekleştireceği sezonun en büyük turnuvalarından Excalibur FIFA 21 Turnuvası’na "https://www.casper.com.tr/s/excalibur-fifa21-cup" linkinden kayıt oluşturabiliyor, final müsabakalarını "https://www.twitch.tv/egearseven Twitch" kanalı üzerinden takip edebiliyor.

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