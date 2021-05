Excalibur PUBG Arena’nın büyük finali 9 Mayıs’ta

9 Mayıs’taki Excalibur PUBG Arena finaline davetli olan 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Fastpay Wildcats, Kumiho, XFlow ve Other Side takımları ile finale çıkan 10 takımın zorlu mücadelesini Yağız Efe “10000days”, Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan, oyunseverlere aktaracak. İzleyiciler, Excalibur PUBG Arena final yayınını https://www.twitch.tv/10000days linki üzerinden canlı takip edebilecekler.

Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finalinde, izleyiciler de Excalibur’un ödüllerine doyacak. Birçok sürpriz ve ödülün canlı yayında izleyicilere hediye edileceği büyük finalde, oyunseverleri final sonrası After Party heyecanı da saracak.

Büyük final sonrasında gerçekleşecek olan After Party etkinliğinde birbirinden bağımsız 100 yarışmacı, Excalibur PUBG Arena’da tozu dumana katacak ve sıralamada ilk üçe giren katılımcılar sürpriz ödüllerin sahibi olacak. After Party etkinliği Twitch üzerinden final maçının oynanmasının ardından duyurulacak. Katılmak isteyenler "https://discord.gg/9aghE8sbd6 Discord" linki üzerinden After Party I ve After Party II odalarına girerek slotlarını alacaklar. En fazla 100 kişi bu etkinlikte yer alabilecek. Excalibur PUBG Arena kuralları kapsamında gerçekleşecek etkinlik, tek maç üzerinden ve herkesin tek başına olacağı bir mücadele ile son bulacak.