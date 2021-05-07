Excalibur PUBG Arena’nın büyük finali 9 Mayıs’ta

İSTANBUL (AA) - Oyun ve performans bilgisayarı Casper Excalibur’un 20 bin TL ödül havuzuna sahip PUBG Arena Turnuva finali, 9 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverleri birçok sürpriz ve ödüllü yarışma bekliyor.

Excalibur PUBG Arena’da finale yükselen 10 takım, Türkiye’nin en iyileriyle 20 bin TL ödüllü havuzdan pay almak için 9 Mayıs günü saat 13.00’da karşı karşıya geliyor. Turnuva finalinin heyecanını oyun tutkunlarına daha keyifli yansıtmak isteyen Excalibur, canlı yayında birçok sürpriz ve yarışma ile izleyicilere de ödüller hediye edecek.

- Finale kalan takımlar belli oldu

200’ün üzerinde takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Excalibur PUBG Arena Turnuvası’nın ön elemeleri zorlu mücadelelerle son buldu. 24-25 Nisan ve 1-2 Mayıs tarihlerinde, Türkiye’nin en iyileri ile büyük finalde 20 bin TL ödül için yarışmak isteyen ekiplerden mutlu sona yaklaşanlar, "VALIENTE ESPOR, SKY, ESKİŞEHİRSPOR ESPOR, MEAT GRINDERS, SILENCERS, İZMİR SPOR, IMORTAL, CÜRÜM, EPOCH, OURSPRIME E-SPORTS"​​​​​​​ takımları oldu.