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  4. Excalibur, yeni modeli E600’ü satışa sundu

Excalibur, yeni modeli E600’ü satışa sundu

İHA İHA
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Oyun bilgisayarı Excalibur, yeni modeli E600’ü satışa sundu.

Oyun bilgisayarı Excalibur, yeni modeli E600’ü satışa sundu. Yeni nesil NVIDIA GeForce RTX grafik kartlarını destekleyen Excalibur E600; ARGB & RGB ışıklandırmalı yapısı, şeffaf yan panel ve dayanıklı metal kasa gibi tasarım özelliklerinin yanında performans severler için sunduğu overclock seçenekleriyle oyun deneyimine davet ediyor.
Oyun severlere son teknoloji ürünler ile maksimum performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur, ürün yelpazesini artırmaya devam ediyor. Excalibur ailesinin oyun severler için özel olarak geliştirdiği son modeli Excalibur E600, tasarım ve performans özellikleriyle masaüstü oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
Yeni model ışık efektleri, özelleştirilebilir ARGB/RGB LED sistem fanı, sistem aydınlatması ve şeffaf yan panel gibi tasarımsal özelliklere sahip.
Overclock seçenekleri, işleme dayanıklılığı ve güçlü performanslı bileşenleri ile asıl iddiasını ortaya koyuyor. Yeni bilgisayar son teknoloji oyun işlemcileri ve grafik kartlarının sağladığı avantajlar oluyor. Diskin herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolaylıkla değiştirilmesini ve yükseltilmesini sağlayan vidasız tasarım disk sistemi bilgisayarın kolaylıkla ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesine imkan sunuyor.

Turbo soğutma
PFC özellikli güç kaynakları, alt ve üst panellerde bulunan toz filtreleri ve soğutma sistemi ile kesintisiz oyun performansı sunması hedefleniyor. 0.6 mm kalınlığındaki sac kasada bilgisayarı uzun yıllar en iyi şekilde koruyabiliyor. Oyun severlerin vazgeçemediği ARGB/RGB kasa fanı ve diğer LED seçenekleri oyun deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Sadece 30 cm’lik anakartı ise yüzde 35 performans artışı sunarken, yer tasarrufu sağlıyor.
Intel Core K serisi işlemcilere sahip yani bilgisayar, bilgisayarın gücünü arttırıp bu gücü uzun süre kullanmak isteyen oyuncular için overclock yapma imkanı sağlayarak performans beklentisindeki oyun severlerin talebini karşılamayı hedefliyor.

NVIDIA GeForce RTX ile oyun deneyimi
Bilgisayar ayrıca bir önceki nesillerine göre ortalama yüzde 30 daha fazla performans sunan dünyanın en ileri GPU mimarisi olan NVIDIA Turing ile güçlendirilmiş yeni nesil NVIDIA GeForce RTX grafik kartlarını destekliyor. RTX ekran kartları, oyun tutkunlarına çok daha gerçekçi görüntülerle birlikte tüm detayları sunarak oyun süresince çok daha hızlı ve güçlü bir performans sergilemelerine yardım ediyor.

Soğutma performansı
Oyuncuların en çok önemsediği konulardan biri olan soğutma için 3 adet 12 cm fan ile oluşabilecek ısıyı ve fan gürültüsünü minimum düzeye çekerek maksimum performans sunuyor. Daha düşük fan gürültüsü oyun oynarken, film izlerken veya müzik dinlerken çok daha net ve kaliteli kulaklık deneyimi sunuyor.

Uzaktan bağlantı özellikleri
Excalibur E600’ün 300Mbps kablosuz bağlantı hızı gürültüye duyarlı HD Video Akışı gibi uygulamalar için idealdir. Excalibur E600’de bulunan MIMO teknolojisi ise daha güçlü sinyal penetrasyonu, daha geniş kapsama alanı, daha iyi ve kararlı performans sunarken; WPS (Wi-Fi Protected Setup) sayesinde yüksek güvenlikli bağlantıya kolayca kurulum imkanı sağlar.

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