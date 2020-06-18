EXPO 2021 Hatay'ın tarihini tanıtacak, lezzetlerini tattıracak

ERDAL TÜRKOĞLU - EXPO 2021'e "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla ev sahipliği yapacak Hatay'da, organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.

Onlarca yemek ve tatlı çeşidinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Hatay'da, gelecek sene düzenlenecek EXPO için hazırlıklar sürüyor.

Organizasyonla ilgili çalışmaların bir bölümünün tamamlandığı kente EXPO için gelecek yerli ve yabancı turistler, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem gastronomi kentinin lezzetlerini tadabilecek hem de tarihi ve kültürel değerlerini tanıyacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev organizasyon için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

EXPO için iki ayrı bölge düşündüklerini belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Birisi Antakya ve Defne'nin üzerinde 250 dekarlık alan, diğeri de İskenderun'da Karağaç bölgesinde. Karağaç'taki alanımızın gastronomi bölümünün yüzde 50'si tamamlandı. Normal inşaatın da yüzde 70'indeyiz. Antakya bölgesinde ise inşaatın yüzde 60'ını bitirmiş durumdayız. Bunu aralık ayında bitirmeyi planlıyoruz. Yeşil alan konusunda da çalışmalarımız başlamış durumda. İnşaat devam ederken, çalışmaların zarar vermeyeceği bölgelerde fidanlarımızı da dikmeye başladık."