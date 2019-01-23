TREND

Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Exynos 7 Series 7904 yonga seti sayesinde hem uygun fiyatlı hem de yüksek performanslı Samsung imzalı Android telefonları çok yakında görebileceğiz.

Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

Samsung, orta ve üst segment telefonlarına güç verecek olan yeni yonga seti Exynos 7904‘ü tanıttı.

Özellikle orta segment Android telefon pazarına yeniden yön verecek olan Exynos 7904 yonga seti, sunduğu özellikler ile kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunacak.

Exynos 7 Series 7904 özellikleri neler?

Exynos 7904 yonga seti 14nm üretim süreci ile üretiliyor. Yonga seti 2 çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan yüksek performanslı Cortex A73 işlemciye sahip.

Ayrıca düşük enerji tüketimine sahip 6 çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan Cortex A53 işlemciden oluşan bu yonga setinde Cat.12 modem yer alıyor.

Cat.12 modem sayesinde 600 Mbps indirme hızını destekleyen Exynos 7904, tek kamerada 32 Megapiksel çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca Exynos 7904, üçlü kamera kurulumunu da destekliyor.

1080P çözünürlüğünde 120 FPS değerinde video çekme imkanının yer aldığı yonga seti, 4K çözünürlükte ise 30 FPS hızında video çekebiliyor.

2019’da Samsung telefonlara güç verecek olan Exynos 7904‘e bakalım MediaTek, Qualcomm ve Huawei cephesinden rakip gelecek mi?

Nissan Altima’yı hiç böyle görmediniz!

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışmaTürkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
Nvidia GeForce GTX 1660Ti özellikleri neler?Nvidia GeForce GTX 1660Ti özellikleri neler?
Daha ucuz telefonlar üretecekDaha ucuz telefonlar üretecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Exynos 7904 yonga seti Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony Xperia XZ4, kameralara yakalandı

Sony Xperia XZ4, kameralara yakalandı

Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Mortal Kombat 11: Fatality’ler için değer

Mortal Kombat 11: Fatality’ler için değer

Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak

Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak

Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak

Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak

PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.