Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

Samsung, orta ve üst segment telefonlarına güç verecek olan yeni yonga seti Exynos 7904‘ü tanıttı.

Özellikle orta segment Android telefon pazarına yeniden yön verecek olan Exynos 7904 yonga seti, sunduğu özellikler ile kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunacak.

Exynos 7 Series 7904 özellikleri neler?

Exynos 7904 yonga seti 14nm üretim süreci ile üretiliyor. Yonga seti 2 çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan yüksek performanslı Cortex A73 işlemciye sahip.

Ayrıca düşük enerji tüketimine sahip 6 çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan Cortex A53 işlemciden oluşan bu yonga setinde Cat.12 modem yer alıyor.

Cat.12 modem sayesinde 600 Mbps indirme hızını destekleyen Exynos 7904, tek kamerada 32 Megapiksel çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca Exynos 7904, üçlü kamera kurulumunu da destekliyor.

1080P çözünürlüğünde 120 FPS değerinde video çekme imkanının yer aldığı yonga seti, 4K çözünürlükte ise 30 FPS hızında video çekebiliyor.

2019’da Samsung telefonlara güç verecek olan Exynos 7904‘e bakalım MediaTek, Qualcomm ve Huawei cephesinden rakip gelecek mi?

Nissan Altima’yı hiç böyle görmediniz!



