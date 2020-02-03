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Eylül Öztürk 2. Sayfa programının sunucularına öfke kustu: Allah ıslah etsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Eylül Öztürk, ikinci kez hamile olduğunu duyurduğu fotoğrafın taklit olduğunu söyleyen 2. Sayfa programının sunucularıyla birbirine girdi. Instagram hesabından "Allah ıslah etsin" diyerek sunuculara tepki gösterdi.

2017 yılında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ikinci kez anne olacağını duyurdu. Eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak müjdeyi veren oyuncu, verdiği pozu taklit ettiğini söyleyen 2. Sayfa programının sunucularına ateş püskürdü.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Eylül Öztürk, dün eşiyle banyoda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak bebek müjdesini verdi. Mutlu haberi sosyal medyada yaygın olarak kullanılan bir pozla duyuran oyuncu, kendisine taklitçi olmakla itham eden Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a tepki gösterdi.

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HAMİLE KALAMAYAN KADINLARIN KALPLERİNİ Mİ KIRDI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, bugünkü yayınlarında Eylül Öztürk'ün kendi paylaşımlarına "Bu poz çok genel, yaygın ve bir o kadar da gerçekçi bir manzara ve pozdur. Çok defa bir hamilelik müjdesinde kullanılmıştır. Bu tabloyu her hamile kadın yaşar, bilmemeniz çok normal tabi. Çok önemli değil ama zaten bundan daha fazlasını size verebilecek bir yaşantımız yok bizim. Ancak bunlarla idare edin artık ne yapalım" demesine canlı yayında tepki gösterdi. Programın sunucuları, "Bu tabloyu hamile kadınlar bilir, bilmemeniz çok normal" sözünden dolayı Öztürk'ün hamile kalamayan kadınların kalplerini kırdığını ileri sürdü.

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'SADECE KENDİ ÇIKARLARINIZ DOĞRULTUSUNDA...'

Oyuncu, şu sözlerle kendisini hedef gösteren sunuculara şu sözlerle sitem etti: "Ben iki defa sizin programınıza geldim, çayınızı içtim ve beni tanıyorsunuz. Benim hangi cümleyi ne şekilde söyleyip söylemeyeceğimi siz çok iyi biliyorsunuz. Benim üzüldüğüm nokta da bu. Sadece kendi çıkarlarınız doğrultusunda benim çok mutlu olduğum bir anı kendinize prim haline getirdiniz. Üzerine de "Bu ülkede anne olmayanlar var" diyerek dem vurdunuz. Asla ve asla böyle bir niyetimin olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Beni linç ettirmeye çalışıyorsunuz ama ben buna izin vermem."

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SİZ KADINLARI LİNÇ ETTİRİRKEN BEN İSTİHDAM SAĞLADIM"

"Siz göbeği açık giyinen kadınların fotoğraflarını paylaşarak altında linç ettirirken ben burada ev kadınlarına istihdam sağlamak için savaştım. Ben tüm kadınlardan ve takipçilerimden özür diliyorum böyle çirkin bir şeyin içinde olduğum için. Benim laflarımı çevirip söylemediğim şeyleri söylemişim gibi gösteren Müge ve Gülşen adına da özür diliyorum."

"ALLAH ISLAH ETSİN"

"Her şeyden önce şu karnımdaki bebekten özür diliyorum. Sizin gibi hiçbir dostluğu hak etmeyen iki kadın yüzünden şu karnımdaki bebeği üzdüğüm için çok özür diliyorum. Sizin yatacak yeriniz yok. Aldığınız veballerin günahı gerçekten boynunuza. Allah ıslah etsin sizi."


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Eylül Öztürk, 2. Sayfa, instagram, hamile,

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