Eylül Öztürk 2. Sayfa programının sunucularına öfke kustu: Allah ıslah etsin

2017 yılında Barış Kenan Özkan ile nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ikinci kez anne olacağını duyurdu. Eşiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak müjdeyi veren oyuncu, verdiği pozu taklit ettiğini söyleyen 2. Sayfa programının sunucularına ateş püskürdü.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Eylül Öztürk, dün eşiyle banyoda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak bebek müjdesini verdi. Mutlu haberi sosyal medyada yaygın olarak kullanılan bir pozla duyuran oyuncu, kendisine taklitçi olmakla itham eden Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a tepki gösterdi.

HAMİLE KALAMAYAN KADINLARIN KALPLERİNİ Mİ KIRDI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, bugünkü yayınlarında Eylül Öztürk'ün kendi paylaşımlarına "Bu poz çok genel, yaygın ve bir o kadar da gerçekçi bir manzara ve pozdur. Çok defa bir hamilelik müjdesinde kullanılmıştır. Bu tabloyu her hamile kadın yaşar, bilmemeniz çok normal tabi. Çok önemli değil ama zaten bundan daha fazlasını size verebilecek bir yaşantımız yok bizim. Ancak bunlarla idare edin artık ne yapalım" demesine canlı yayında tepki gösterdi. Programın sunucuları, "Bu tabloyu hamile kadınlar bilir, bilmemeniz çok normal" sözünden dolayı Öztürk'ün hamile kalamayan kadınların kalplerini kırdığını ileri sürdü.