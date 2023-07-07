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EYT'den emekli olanlar arasında ünlüler de var! EYT'li ünlüleri duyunca çok şaşıracaksınız

07.07.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasası sonrasında 2,5 milyon kişi emeklilik hayaline kavuştu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinden ünlü isimler de faydalandı. Yıllardır çalışan ünlü isimlerin bazılarına EYT vurdu. EYT kapsamında emekli olan ünlüleri duyunca çok şaşıracaksınız.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasa sonrası 2,5 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu.

Milyonlarca EYT'li emeklinin arasında ünlü isimlerde var. EYT'li ünlü isimlerin kimler olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte EYT'den emekli olan ünlüler...

ebru şallııı

EBRU ŞALLI BAYRAMDA İKRAMİYE ALDI

30 yıl önce modelliğe adım atan ve uzun yıllar podyumlara çıkan Ebru Şallı, EYT'den yararlanarak emekli olduğunu açıkladı. Ünlü model emeklilik açıklamasında; “Başvurdum ve emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” ifadelerini kullandı.

TARKAN

TARKAN EMEKLİ OLDU

1990'lı yılların başından beri hayatımızda yer alan, Megastar Tarkan EYT'li çıktı. 50 yaşındaki şarkıcı emekliliğe hak kazandı.

EBRU GÜNDEŞ

EBRU GÜNDEŞ'TE EYT'Lİ

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, neredeyse çocuk denilebilecek yaştan beri çalışan isimler arasında yer alıyor. 1996'dan beri sektörde yer alan Gündeş, EYT'li isimlerden biri.

Demet Şener

DEMET'E DE EYT VURDU

45 yaşındaki eski manken ve oyuncu Demet Şener'de EYT düzenmesinden faydalandı ve emekli oldu.

TEOMAN

TEOMAN EMEKLİ OLDU

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum” diyen Teoman, artık gerçekten emekli oldu. Ünlü şarkıcı Teoman’a da EYT'den emekli oldu.

EMRE ALTUĞ

EMRE ALTUĞ’UN PRİMİ EKSİK

Şarkıcı Emre Altuğ da EYT’li çıktı. Altuğ emeklilik açıklamasında; "Teoman söylediğinde ben de çok güldüm. Ben de EYT’li olmak üzereyim. 1989 yılında çalışmaya başladım. Hakkım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırıp primlerimizi yatırmamışlar. Öyle olmuyormuş meğerse. Hayatın ne getireceği belli olmaz" dedi.

HALUK LEVENT

HALUK LEVENT'TE EMEKLİ OLDU

Sosyal yardım kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, 54 yaşında EYT yasasından faydalanan ünlülerden biri oldu.

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN'DA EYT'Lİ

Kariyerine 1996 yılında manken olarak başlayan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, 50 yaşında EYT'ye hak kazanan ünlüler arasında yer aldı.

Kenan İmirzalıoğlu

İMİRZALIOĞLU'NA EYT VURDU

Ekranların karizmatik yüzü Kenan İmirzalıoğlu, 48 yaşında emekliliğe hak kazanan isimler arasına girdi. İmirzalıoğlu EYT düzenlemesinden faydalanan ünlülerden biri.

oktay kaynarcaaa

OKTAY KAYNARCA EYT'Lİ

Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan 57 yaşındaki Oktay Kaynarca, EYT'li isimler arasında yer alıyor.

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