EYT'den emekli olanlar arasında ünlüler de var! EYT'li ünlüleri duyunca çok şaşıracaksınız

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasa sonrası 2,5 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu.
Milyonlarca EYT'li emeklinin arasında ünlü isimlerde var. EYT'li ünlü isimlerin kimler olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte EYT'den emekli olan ünlüler...
30 yıl önce modelliğe adım atan ve uzun yıllar podyumlara çıkan Ebru Şallı, EYT'den yararlanarak emekli olduğunu açıkladı. Ünlü model emeklilik açıklamasında; “Başvurdum ve emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” ifadelerini kullandı.
1990'lı yılların başından beri hayatımızda yer alan, Megastar Tarkan EYT'li çıktı. 50 yaşındaki şarkıcı emekliliğe hak kazandı.
48 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, neredeyse çocuk denilebilecek yaştan beri çalışan isimler arasında yer alıyor. 1996'dan beri sektörde yer alan Gündeş, EYT'li isimlerden biri.
45 yaşındaki eski manken ve oyuncu Demet Şener'de EYT düzenmesinden faydalandı ve emekli oldu.
Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum” diyen Teoman, artık gerçekten emekli oldu. Ünlü şarkıcı Teoman’a da EYT'den emekli oldu.
Şarkıcı Emre Altuğ da EYT’li çıktı. Altuğ emeklilik açıklamasında; "Teoman söylediğinde ben de çok güldüm. Ben de EYT’li olmak üzereyim. 1989 yılında çalışmaya başladım. Hakkım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırıp primlerimizi yatırmamışlar. Öyle olmuyormuş meğerse. Hayatın ne getireceği belli olmaz" dedi.
Sosyal yardım kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, 54 yaşında EYT yasasından faydalanan ünlülerden biri oldu.
Kariyerine 1996 yılında manken olarak başlayan ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, 50 yaşında EYT'ye hak kazanan ünlüler arasında yer aldı.
Ekranların karizmatik yüzü Kenan İmirzalıoğlu, 48 yaşında emekliliğe hak kazanan isimler arasına girdi. İmirzalıoğlu EYT düzenlemesinden faydalanan ünlülerden biri.
Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan 57 yaşındaki Oktay Kaynarca, EYT'li isimler arasında yer alıyor.