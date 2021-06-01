Eyüp Yeşilyurt kimdir, ne iş yapıyor? Eyüp Yeşilyurt kaç yaşında ve nereli?

Yapılacak olan Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçimleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Eyüp Yeşilyurt, Başkan Ali Koç'a resmen rakip oldu ve adaylığını açıkladı. Eyüp Yeşilyurt kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Eyüp Yeşilyurt kimdir, ne iş yapıyor? EYÜP YEŞİLYURT KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR? EYÜP YEŞİLYURT KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçimine günler kala sürpriz şekilde yeni bir gelişme yaşandı. Eyüp Yeşilyurt, adaylığını resmen duyurdu. Yeşilyurt, 5 ve 6 Haziran tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması halinde 12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan seçimlerde mevcut başkan Ali Koç'un sonrasında ikinci aday oldu. 1970 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Eyüp Yeşilyurt, ticaretle uğraşırken, başkanlık çalışmalarıyla ilgili olarak 7 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı gerçekleştireceğini söyledi. 51 yaşında olan Eyüp Yeşilyurt, ayrıca kendisi ve hayatı hakkında şu bilgileri verdi; "Ben 1970 İstanbul Kartal Yakacık doğumluyum. Ticaretle uğraşan evli ve 3 çocuk babasıyım. 10 yaşında okul çıkışı Fenerbahçe maçlarına gelir stadın altındaki fırından pizza yer maça girerdik. Bu aşkla 40 yıl boyunca armanın peşinden yürüdüm.

'Fenerbahçe Sahipsiz Değildir' sloganıyla çıktığımız bu yolda; Fenerbahçe ve zayıflık kelimelerini hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe camiasında bölünme,ayrışma,kutuplaşma gibi yıpratıcı unsurların önüne geçeceğiz. Camiaya barış getireceğiz. Fenerbahçe'nin özellikle hayati kararlarda belirsizlik, kararsızlık ve yavaşlık yaşamasına sabrımız olmadığından ani ve etkili kararlar alacağız. Hiçbir şekilde plansızlığa ve yolda değişen planlara anlayışımız yok, olmayacak. Fenerbahçe'yi temsil etmenin ağırlığını bilmeyen veya bu ağırlığı kaldıramayacak insanlara tahammülümüz yok. Güçlü ve cesur yönetim kuracağız. Kulübümüze geçmişte yanlış yapmış hiçbir yönetici, futbolcu, personel veya kişiyi her ne sebeple olursa olsun kulübümüzde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe siyasetinde değersizleştirme, karalama ve itibarsızlaştırma gibi eylem ve söylemlere izin vermeyen bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Fenerbahçe kongresine sorulması gereken konular hakkında bu yola başvurulmadan adım atılmasından, bunun yanında yönetenlerin karar vermesi, doğru bildikleri yoldan ilerlemeleri gereken konularda farklı kişi ve kişilerin etkisinin altında kalınmasından rahatsızız ve bunu değiştireceğiz.