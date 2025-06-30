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Eyüpspor'a veda etmişti... Tam 8 sene sonra İstanbul'dan ayrılıyor! Caner Erkin'den hiç beklenmedik imza

Arda Turan'ın, Shaktar Donetsk'e gitmesinin ardından Eyüpspor'dan ayrılan Caner Erkin'in yeni adresi merak edilirken tecrübeli isim için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Erkin tam 8 senenin ardından İstanbul dışında bir takımda top koşturacak. İşte detaylar...

Eyüpspor'a veda etmişti... Tam 8 sene sonra İstanbul'dan ayrılıyor! Caner Erkin'den hiç beklenmedik imza
Berker İşleyen

2023 yılında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin, İstanbul ekibindeki 2 yıllık serüvenini noktaladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada Erkin ile yolların ayrıldığı duyurulurken "Caner Erkin'e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Caner Erkin" ifadeleri kullanılmıştı.

Tecrübeli ismin yeni adresi merak edilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

1'NCİ LİGE GİDEBİLİR

Eyüpspor a veda etmişti... Tam 8 sene sonra İstanbul dan ayrılıyor! Caner Erkin den hiç beklenmedik imza 1

Buna göre oyuncu 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaşma sağladı.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Eyüpspor a veda etmişti... Tam 8 sene sonra İstanbul dan ayrılıyor! Caner Erkin den hiç beklenmedik imza 2

Edinilen bilgilere göre; Sakaryaspor yönetiminin, hem saha içi hem de soyunma odasındaki liderlik vasıfları nedeniyle Caner Erkin transferine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kulüp, yıldız oyuncunun takıma tecrübe kazandıracağına inanıyor ve transfer şartlarını zorluyor.

8 SENE SONRA İSTANBUL'DAN AYRILIYOR

Eyüpspor a veda etmişti... Tam 8 sene sonra İstanbul dan ayrılıyor! Caner Erkin den hiç beklenmedik imza 3

2017 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan Caner Erkin, o tarihten bu yana İstanbul ekipleri Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir ve Eyüpspor'da forma giymişti. Transferin gerçekleşmesi halinde Erkin 8 yıl aranın ardından İstanbul dışında bir takımda forma giyecek.

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