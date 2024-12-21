Eyüpspor beraberliği sonrası ortaya çıktı... Mourinho'dan herkesi şaşırtan istatistik!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Eyüpspor ile karşılaştığı mücadedele hayati iki puan bıraktı. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Eyüpspor beraberliği Fenerbahçe için ilginç bir istatistiğin de ortaya çıkmasına neden oldu.
Fenerbahçe ilk 6'da yer alan takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'a derbilerde mağlup oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 evinde, Beşiktaş'a 1-0 deplasmanda kaybetti.
Fenerbahçe ilk 6'nın diğer takımları Samsunspor, Eyüpspor ve Göztepe'ye de diş geçiremedi. Göztepe ve Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Eyüpspor'la da 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe 16 maçlık süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve bu 5 maçın da ilk 6'ya karşı olması taraftarlar arasında da tepkiye neden oldu.
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