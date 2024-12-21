Eyüpspor beraberliği sonrası ortaya çıktı... Mourinho'dan herkesi şaşırtan istatistik!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Eyüpspor ile karşılaştığı mücadedele hayati iki puan bıraktı. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor beraberliği Fenerbahçe için ilginç bir istatistiğin de ortaya çıkmasına neden oldu.

İLK 6'YA PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe ilk 6'da yer alan takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'a derbilerde mağlup oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 evinde, Beşiktaş'a 1-0 deplasmanda kaybetti.

Fenerbahçe ilk 6'nın diğer takımları Samsunspor, Eyüpspor ve Göztepe'ye de diş geçiremedi. Göztepe ve Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Eyüpspor'la da 1-1 berabere kaldı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Fenerbahçe 16 maçlık süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve bu 5 maçın da ilk 6'ya karşı olması taraftarlar arasında da tepkiye neden oldu.