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Eyüpspor beraberliği sonrası ortaya çıktı... Mourinho'dan herkesi şaşırtan istatistik!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.12.2024 08:13
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Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe rakibi ile 1-1 berabere kalırken Jose Mourinho için ortaya çıkan bir istatistik herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Eyüpspor beraberliği sonrası ortaya çıktı... Mourinho'dan herkesi şaşırtan istatistik!

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Eyüpspor ile karşılaştığı mücadedele hayati iki puan bıraktı. Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor beraberliği Fenerbahçe için ilginç bir istatistiğin de ortaya çıkmasına neden oldu.

İLK 6'YA PUAN KAYBETTİ

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Fenerbahçe ilk 6'da yer alan takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'a derbilerde mağlup oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 evinde, Beşiktaş'a 1-0 deplasmanda kaybetti.

Fenerbahçe ilk 6'nın diğer takımları Samsunspor, Eyüpspor ve Göztepe'ye de diş geçiremedi. Göztepe ve Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe Eyüpspor'la da 1-1 berabere kaldı.

TARAFTAR TEPKİLİ

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Fenerbahçe 16 maçlık süreçte 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve bu 5 maçın da ilk 6'ya karşı olması taraftarlar arasında da tepkiye neden oldu.

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Eyüpspor son dakika fenerbahçe mourinho taraftar tepki
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