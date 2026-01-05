Eyüpspor'da büyük kıyım! Tam 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı: Aralarında Emre Akbaba ve Thiam da var!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da, alınan flaş karar gündeme bomba gibi düştü. Beklenen sonuçların alınamaması ve performans düşüklüğü gerekçeleriyle yönetim, takımda büyük bir operasyon başlattı. Alınan karar neticesinde tam 7 futbolcuyla yolların ayrılmasına veya A takımdan uzaklaştırılmasına karar verildi.
Kadro dışı bırakılan isimler arasında takımın en önemli kozları olarak gösterilen tecrübeli futbolcuların olması dikkat çekti. Özellikle gol yollarındaki etkisizliği faturası ağır oldu.
Teknik heyetin raporuyla kadro dışı bırakılan o 7 isim şöyle:
Emre Akbaba
Mame Thiam
Umut Meraş
Denis Draguş
Robin Yalçın
Nihad Mujakic
Prince Ampem
Bu karar, kulüp içinde disiplinin sağlanması ve takım içi rekabetin yeniden düzenlenmesi adına "devrim" niteliğinde yorumlandı. Kadro dışı kalan oyuncuların çalışmalarına takımdan ayrı devam edeceği veya kendilerine kulüp bulmalarının isteneceği öğrenildi.
