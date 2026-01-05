SPOR

Eyüpspor'da büyük kıyım! Tam 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı: Aralarında Emre Akbaba ve Thiam da var!

Süper Lig'de sular durulmuyor! Eyüpspor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda radikal bir karara imza attı. Takımda tam anlamıyla "yaprak dökümü" yaşandı. Mame Thiam, Emre Akbaba ve Umut Meraş gibi yıldız isimlerin de aralarında bulunduğu 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı. İşte o kara liste...

Emre Şen

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da, alınan flaş karar gündeme bomba gibi düştü. Beklenen sonuçların alınamaması ve performans düşüklüğü gerekçeleriyle yönetim, takımda büyük bir operasyon başlattı. Alınan karar neticesinde tam 7 futbolcuyla yolların ayrılmasına veya A takımdan uzaklaştırılmasına karar verildi.

YILDIZLAR TOPUN AĞZINDA

Kadro dışı bırakılan isimler arasında takımın en önemli kozları olarak gösterilen tecrübeli futbolcuların olması dikkat çekti. Özellikle gol yollarındaki etkisizliği faturası ağır oldu.

Teknik heyetin raporuyla kadro dışı bırakılan o 7 isim şöyle:

Emre Akbaba

Mame Thiam

Umut Meraş

Denis Draguş

Robin Yalçın

Nihad Mujakic

Prince Ampem

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMADI"

Bu karar, kulüp içinde disiplinin sağlanması ve takım içi rekabetin yeniden düzenlenmesi adına "devrim" niteliğinde yorumlandı. Kadro dışı kalan oyuncuların çalışmalarına takımdan ayrı devam edeceği veya kendilerine kulüp bulmalarının isteneceği öğrenildi.

