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Eyüpspor'dan görülmemiş hamle! Tepkiler sonrası paylaşımlarını yoruma kapattı

14.04.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da son haftalarda yaşanan kötü gidişat sonrası herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Buna göre, İstanbul ekibi taraftarların tepkisi sonrası sosyal medya hesaplarını yoruma kapattı. İşte detaylar...

Eyüpspor'dan görülmemiş hamle! Tepkiler sonrası paylaşımlarını yoruma kapattı

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor Süper Lig'e çıkmayı garantilerken zirvenin yakın takipçilerinden Eyüpspor taraftarları oldukça üzgün... 32. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olan ve zirve yarışında yara alan Eyüpspor çalkantılı günler geçiriyor.

İstanbul temsilcisinde teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrılırken, Turan'ın yerine ise Atilla Gerin ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

SAMET AYBABA'DAN RET!

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Zafer Turan'ın ayrılığı sonrası ilk olarak Samet Aybaba ile görüşen Eyüpspor, tecrübeli teknik adam ile imza aşamasında anlaşamadı.

YORUM YAPILAMIYOR

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Öte yandan Eyüpspor, alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışını kaybetmesi taraftarın tepkisine neden olurken, İstanbul ekibi taraftarın tepkisini engellemek için kulübün sosyal medya hesapları yorumlara kapattı.

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