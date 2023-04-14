Eyüpspor'dan görülmemiş hamle! Tepkiler sonrası paylaşımlarını yoruma kapattı

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor Süper Lig'e çıkmayı garantilerken zirvenin yakın takipçilerinden Eyüpspor taraftarları oldukça üzgün... 32. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olan ve zirve yarışında yara alan Eyüpspor çalkantılı günler geçiriyor.

İstanbul temsilcisinde teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrılırken, Turan'ın yerine ise Atilla Gerin ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

SAMET AYBABA'DAN RET!

Zafer Turan'ın ayrılığı sonrası ilk olarak Samet Aybaba ile görüşen Eyüpspor, tecrübeli teknik adam ile imza aşamasında anlaşamadı.

YORUM YAPILAMIYOR

Öte yandan Eyüpspor, alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışını kaybetmesi taraftarın tepkisine neden olurken, İstanbul ekibi taraftarın tepkisini engellemek için kulübün sosyal medya hesapları yorumlara kapattı.

