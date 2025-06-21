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Eyüpspor Fenerbahçe’nin stoperi için harekete geçti! Emir Ortakaya teknik direktör Selçuk Şahin'in radarında...

Fenerbahçe, daha önce 4 kez kiralık olarak farklı takımlara gönderdiği defans oyuncusu Emir Ortakaya'yı yeni sezonda da kadrosunda düşünmüyor. Eyüpspor, Emir Ortakaya'nın transferi için Fenerbahçe ile anlaşmak üzere.

Eyüpspor Fenerbahçe’nin stoperi için harekete geçti! Emir Ortakaya teknik direktör Selçuk Şahin'in radarında...
Burak Kavuncu

Selçuk Şahin önderliğindeki Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Savunma hattında eksikleri olduğunu düşünen çiçeği burnunda teknik direktör Selçuk Şahin, gözünü Fenerbahçe’nin genç oyuncusuna dikti. Ertan Süzgün'ün haberine göre Eyüpspor'un Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı transfer etmek istediği belirtildi. Eflatun-sarılı ekibin, 20 yaşındaki stoper için transfer görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı. Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

BEŞİNCİ KEZ KİRAYA YOLLANACAK

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Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya, Sarı-lacivertlilerden daha önce 4 kez kiralık olarak farklı takıma yollandı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sırasıyla Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.

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