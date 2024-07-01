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Eyüpspor, Fredrik Midtsjö’yü kadrosuna kattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.07.2024 23:28
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Eyüpspor, Fredrik Midtsjö’yü kadrosuna kattı

Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Pendikspor’da forma giyen Fredrik Midtsjö, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız imza töreninde yer aldı.

Eflatun-sarılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’a Hoş Geldin Fredrik Midtsjö. Eyüpspor’umuz, Pendikspor’dan Fredrik Midtsjö ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Midtsjö’ye ’hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan Fredrik Midtsjö
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