Eyüpspor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Eyüpspor Pazartesi 20:00 Göztepe

Eyüpspor ile Göztepe, 12 Ekim 2026 saat 20:00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Lig Durumu Eyüpspor 18. Trendyol Süper Lig O 6 G 1 B 0 M 5 P 3 2 Attığı Gol 16 Yediği Gol -14 Averaj Göztepe 17. Trendyol Süper Lig O 6 G 0 B 3 M 3 P 3 11 Attığı Gol 15 Yediği Gol -4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Eyüpspor 2 / 16 Göztepe 11 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı E Eyüpspor İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 2 – 4 G Göztepe Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 2 / 1 Gol 7 – 8

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 3 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Eyüpspor M M M G M tüm kulvarlar Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M Göztepe B B M M M tüm kulvarlar Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Eyüpspor, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alırken, 4 maçta mağlubiyet yaşadı. Göztepe ise son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle lige tutunmaya çalışıyor.

Eksik Oyuncular Eyüpspor 2 eksik Abdelhamid Sabiri Jawad El Yamiq Göztepe 7 eksik Ibrahim Sabra Furkan Bayır Luka Gugeshashvili Novatus Miroshi Allan Godoi Gökdeniz Bayrakdar Noah Sundberg

Eyüpspor kadrosunda Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Jawad El Yamiq (Sakat) yer almıyor.

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Novatus Miroshi (Şüpheli), Allan Godoi (Sakat), Gökdeniz Bayrakdar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Noah Sundberg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Juan Göztepe 4 Gol 0 Asist Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist Efkan Bekiroğlu Göztepe 2 Gol 0 Asist Alexis Antunes Göztepe 0 Gol 1 Asist

Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson.

İkili Rekabet 1 Eyüpspor 3 Beraberlik 1 Göztepe Göztepe 0-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 0-0 Göztepe Trendyol Süper Lig

Göztepe 1-1 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 1-0 Göztepe Trendyol Süper Lig

Eyüpspor 0-3 Göztepe Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 1, Göztepe 1 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Eyüpspor 2, Göztepe 4 gol attı.