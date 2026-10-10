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Eyüpspor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Eyüpspor, Göztepe ile 12 Ekim 2026 tarihinde karşılaşacak. Her iki takım da ligdeki son maçlarda istediklerini elde edemedi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Eyüpspor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Eyüpspor
Pazartesi 20:00
12.10.2026
Göztepe
Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Yayın: beIN Sports Hakem: Atilla Karaoğlan

Eyüpspor ile Göztepe, 12 Ekim 2026 saat 20:00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Lig Durumu

Eyüpspor

18. Trendyol Süper Lig
O
6
G
1
B
0
M
5
P
3
2
Attığı Gol
16
Yediği Gol
-14
Averaj

Göztepe

17. Trendyol Süper Lig
O
6
G
0
B
3
M
3
P
3
11
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Eyüpspor 2 / 16
Göztepe 11 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Eyüpspor İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
2 – 4
Göztepe Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 2 / 1
Gol
7 – 8

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 3 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Eyüpspor M M M G M

tüm kulvarlar

  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 23.08.2026 Eyüpspor 0-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
Göztepe B B M M M

tüm kulvarlar

  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 29.08.2026 Galatasaray 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 23.08.2026 Göztepe 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Eyüpspor, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alırken, 4 maçta mağlubiyet yaşadı. Göztepe ise son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle lige tutunmaya çalışıyor.

Eksik Oyuncular

Eyüpspor

2 eksik
Abdelhamid Sabiri Sakat
Jawad El Yamiq Sakat

Göztepe

7 eksik
Ibrahim Sabra Sakat Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme
Furkan Bayır Sakat Diz Sakatlığı
Luka Gugeshashvili Kadro dışı
Novatus Miroshi Şüpheli
Allan Godoi Sakat
Gökdeniz Bayrakdar Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Noah Sundberg Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Eyüpspor kadrosunda Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Jawad El Yamiq (Sakat) yer almıyor.

Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Novatus Miroshi (Şüpheli), Allan Godoi (Sakat), Gökdeniz Bayrakdar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Noah Sundberg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Zak Jules Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist
Ahmed Abdullahi Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist
Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Juan Göztepe 4 Gol 0 Asist
Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist
Efkan Bekiroğlu Efkan Bekiroğlu Göztepe 2 Gol 0 Asist
Alexis Antunes Alexis Antunes Göztepe 0 Gol 1 Asist

Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson.

İkili Rekabet
1 Eyüpspor
3 Beraberlik
1 Göztepe
  • 28.02.2026 Göztepe 0-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig
  • 27.09.2025 ikas Eyüpspor 0-0 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 16.03.2025 Göztepe 1-1 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig
  • 19.10.2024 ikas Eyüpspor 1-0 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 04.05.2024 Eyüpspor 0-3 Göztepe Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 1, Göztepe 1 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Eyüpspor 2, Göztepe 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Eyüpspor - Göztepe maçı ne zaman?

12 Ekim 2026

Eyüpspor - Göztepe maçı saat kaçta?

20:00'da

Eyüpspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Eyüpspor - Göztepe maçında hangi oyuncular eksik?

Eyüpspor'da Abdelhamid Sabiri, Jawad El Yamiq; Göztepe'de ise Ibrahim Sabra, Furkan Bayır, Luka Gugeshashvili, Novatus Miroshi, Allan Godoi, Gökdeniz Bayrakdar, Noah Sundberg eksik.

Eyüpspor ve Göztepe'nin ligde kaç puanı var?

Her iki takımın da 6 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Eyüpspor
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