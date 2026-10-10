Eyüpspor - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Eyüpspor ile Göztepe, 12 Ekim 2026 saat 20:00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 15 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 3 puanla 17. sırada.
Eyüpspor, son 5 maçında sadece 1 galibiyet alırken, 4 maçta mağlubiyet yaşadı. Göztepe ise son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle lige tutunmaya çalışıyor.
Eyüpspor kadrosunda Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Jawad El Yamiq (Sakat) yer almıyor.
Göztepe kadrosunda Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Novatus Miroshi (Şüpheli), Allan Godoi (Sakat), Gökdeniz Bayrakdar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Noah Sundberg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Zak Jules. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 1, Göztepe 1 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Eyüpspor 2, Göztepe 4 gol attı.
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