Eyüpspor ile İstanbul Başakşehir, 29 Kasım 2026 saat 16'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Eyüpspor ile İstanbul Başakşehir'in ligdeki verileri farklı performans tabloları ortaya koyuyor.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 20 puanla 7. sırada.
Eyüpspor'un iç saha maçlarında gol ortalaması 2,17; İstanbul Başakşehir'in deplasman karşılaşmalarında ise 2,6. Bu değerler, iki ekibin ilgili maç örneklemlerinde skor üretiminin benzer düzeyde olduğunu gösteriyor.
Gol dakikası dağılımında Eyüpspor'un en yüksek değerleri 60-69 ve 80-89 aralıklarında görülüyor. İstanbul Başakşehir'in dağılımında ise en yüksek değer 80-89 aralığında.
Eyüpspor kadrosunda Simone Giordano (Sakat), Talha Ülvan (Sakat), Bilal Boutobba (Sakat) ve Lenny Pintor (Şüpheli) yer almıyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda Yusuf Sarı (Sakat - Menisküs Problemi), Hamza Güreler (Sakat), Abbosbek Fayzullaev (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Emin Bayram (Sakat - Diz Sakatlığı), Ousseynou Ba (Sakat) ve Christopher Operi (Sakat - Ameliyat) yer almıyor.
Ahmed Abdullahi, Eyüpspor adına 2 gol kaydetti; İstanbul Başakşehir'de Eldor Shomurodov'un 9 golü takımın 23 gollük üretiminin önemli bölümünü oluştururken Ivan Brnic 5 asist yaptı.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 2 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Eyüpspor 3, İstanbul Başakşehir 6 gol attı.
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