Trendyol Süper Lig Eyüpspor Pazar 16:00 İstanbul Başakşehir

Eyüpspor ile İstanbul Başakşehir, 29 Kasım 2026 saat 16'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Eyüpspor ile İstanbul Başakşehir'in ligdeki verileri farklı performans tabloları ortaya koyuyor.

Lig Durumu Eyüpspor 18. Trendyol Süper Lig O 12 G 1 B 0 M 11 P 3 3 Attığı Gol 31 Yediği Gol -28 Averaj İstanbul Başakşehir 7. Trendyol Süper Lig O 12 G 6 B 2 M 4 P 20 23 Attığı Gol 19 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Eyüpspor 3 / 31 İstanbul Başakşehir 23 / 19 İç Saha / Deplasman Performansı E Eyüpspor İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 1 / 0 / 5 Gol 2 – 11 İB İstanbul Başakşehir Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 1 / 3 Gol 3 – 10

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 20 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Eyüpspor M M M M M tüm kulvarlar Trabzonspor 1-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Fethiyespor 2-4 Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası G

Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M İstanbul Başakşehir G G G M G tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 4-2 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Göztepe 1-2 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Eyüpspor'un iç saha maçlarında gol ortalaması 2,17; İstanbul Başakşehir'in deplasman karşılaşmalarında ise 2,6. Bu değerler, iki ekibin ilgili maç örneklemlerinde skor üretiminin benzer düzeyde olduğunu gösteriyor.

Gol dakikası dağılımında Eyüpspor'un en yüksek değerleri 60-69 ve 80-89 aralıklarında görülüyor. İstanbul Başakşehir'in dağılımında ise en yüksek değer 80-89 aralığında.

Eksik Oyuncular Eyüpspor 4 eksik Simone Giordano Talha Ülvan Bilal Boutobba Lenny Pintor İstanbul Başakşehir 6 eksik Yusuf Sarı Hamza Güreler Abbosbek Fayzullaev Emin Bayram Ousseynou Ba Christopher Operi

Eyüpspor kadrosunda Simone Giordano (Sakat), Talha Ülvan (Sakat), Bilal Boutobba (Sakat) ve Lenny Pintor (Şüpheli) yer almıyor.

İstanbul Başakşehir kadrosunda Yusuf Sarı (Sakat - Menisküs Problemi), Hamza Güreler (Sakat), Abbosbek Fayzullaev (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Emin Bayram (Sakat - Diz Sakatlığı), Ousseynou Ba (Sakat) ve Christopher Operi (Sakat - Ameliyat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 2 Gol 0 Asist Abdelhamid Sabiri Eyüpspor 0 Gol 1 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 9 Gol 1 Asist Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 5 Asist Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 2 Gol 2 Asist Bertuğ Yıldırım İstanbul Başakşehir 3 Gol 0 Asist

Ahmed Abdullahi, Eyüpspor adına 2 gol kaydetti; İstanbul Başakşehir'de Eldor Shomurodov'un 9 golü takımın 23 gollük üretiminin önemli bölümünü oluştururken Ivan Brnic 5 asist yaptı.

İkili Rekabet 0 Eyüpspor 3 Beraberlik 2 İstanbul Başakşehir ikas Eyüpspor 1-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 0-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 1-3 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 0-0 Rams Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası

Rams Başakşehir 1-1 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 2 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Eyüpspor 3, İstanbul Başakşehir 6 gol attı.