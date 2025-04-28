Eyüpspor maçına ilk 11'de başlamış, 45 dakikada oyundan alınmıştı! Okan Buruk o ismi takımda istemiyor

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray son hafta oynanan Eyüpspor karşılaşmasında 5-1'lik galibiyetle ayrılarak zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmüş oldu.

Önümüzdeki sezon için de kolları şimdiden sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da eksik mevkilere yapılacak takviyeler merak edilirken takımdan gönderilecek bazı isimler de şimdiden netleşmeye başladı.

SON MAÇTA İLK 11'DEYDİ

Bu isimlerden biri de Eyüpspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarıda oyundan alınan Franskowski... Devre arasında takıma katılan Frankowski'den memnun olmayan Okan Buruk'un oyuncu ile yolların ayrılması yönünde bir karar aldığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN TEZE HAMLESİ

Sarı-kırmızılıların bu bölge için ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jordan Teze ile ilgilendiği öğrenildi. Teze'nin transferi için ön hazırlıkların yapıldığı ve kulübü Monaco ile temasların önümüzdeki günlerde başlayabileceği kaydedildi.