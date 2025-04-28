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Eyüpspor maçına ilk 11'de başlamış, 45 dakikada oyundan alınmıştı! Okan Buruk o ismi takımda istemiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 14:15
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan ve adım adım bu hedefine yaklaşan Galatasaray, ligde son oynanan mücadelede Eyüpspor'u 5-1 mağlup etmiş ve haftayı 3 puanla kapatmıştı. Ligin sonuna yaklaşılırken yeni sezon çalışmalarını sürdüren Cimbom'da, teknik direktör Okan Buruk'un sürpriz bir karar verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Eyüpspor maçına ilk 11'de başlamış, 45 dakikada oyundan alınmıştı! Okan Buruk o ismi takımda istemiyor
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray son hafta oynanan Eyüpspor karşılaşmasında 5-1'lik galibiyetle ayrılarak zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmüş oldu.

Önümüzdeki sezon için de kolları şimdiden sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da eksik mevkilere yapılacak takviyeler merak edilirken takımdan gönderilecek bazı isimler de şimdiden netleşmeye başladı.

SON MAÇTA İLK 11'DEYDİ

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Bu isimlerden biri de Eyüpspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarıda oyundan alınan Franskowski... Devre arasında takıma katılan Frankowski'den memnun olmayan Okan Buruk'un oyuncu ile yolların ayrılması yönünde bir karar aldığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN TEZE HAMLESİ

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Sarı-kırmızılıların bu bölge için ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Hollandalı futbolcu Jordan Teze ile ilgilendiği öğrenildi. Teze'nin transferi için ön hazırlıkların yapıldığı ve kulübü Monaco ile temasların önümüzdeki günlerde başlayabileceği kaydedildi.

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transfer Süper Lig Eyüpspor son dakika galatasaray
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