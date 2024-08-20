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  4. Eyüpspor taraftarı, Eyüpsultan Belediye binasına taşlı saldırıda bulundu! Gerekçeleri, belediyenin Eyüpspor'a destek vermediği iddiası...

Eyüpspor taraftarı, Eyüpsultan Belediye binasına taşlı saldırıda bulundu! Gerekçeleri, belediyenin Eyüpspor'a destek vermediği iddiası...

20.08.2024 12:02
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.08.2024 12:02
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Geçtiğimiz sezon müthiş bir başarı göstererek Süper Lig'e yükselen Eyüpspor yeni sezona da müthiş başladı. 2 maçta topladığı 4 puanla 3. sırada bulunan İstanbul temsilcisi sezona fırtına gibi başladı. Dün oynanan maçın sabahında Eyüpspor taraftarları, kulübe destek vermedikleri iddiasıyla Eyüpsultan Belediyesi binasına taşlı saldırıda bulundu.

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da işler yolunda giderken skandal bir olay yaşandı. Kendilerini Eyüpspor taraftarı olarak tanıtan 10 kişilik bir grup, Eyüpsultan Belediye binasına saldırıda bulundu.

"DESTEK VERMİYORLAR"

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Eyüp Belediyesi'nin Eyüpspor'a destek vermediğini iddia eden 10 kişilik grup, yanlarında getirdiklerini taşlarla belediye binasına saldırdı.

ONLARCA TAŞ FIRLATTILAR

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Belediye binasının önünde toplanan grup, yanlarındaki taşları belediye binasına fırlattı. Sözlü şekilde hakaretlerde de bulunan 10 kişilik grup, yaşanan o anları telefon kamerasına kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Eyüpsultan
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