Eyüpspor taraftarı, Eyüpsultan Belediye binasına taşlı saldırıda bulundu! Gerekçeleri, belediyenin Eyüpspor'a destek vermediği iddiası...

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da işler yolunda giderken skandal bir olay yaşandı. Kendilerini Eyüpspor taraftarı olarak tanıtan 10 kişilik bir grup, Eyüpsultan Belediye binasına saldırıda bulundu.

"DESTEK VERMİYORLAR"

Eyüp Belediyesi'nin Eyüpspor'a destek vermediğini iddia eden 10 kişilik grup, yanlarında getirdiklerini taşlarla belediye binasına saldırdı.

ONLARCA TAŞ FIRLATTILAR

Belediye binasının önünde toplanan grup, yanlarındaki taşları belediye binasına fırlattı. Sözlü şekilde hakaretlerde de bulunan 10 kişilik grup, yaşanan o anları telefon kamerasına kaydetti.