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Eyüpspor Teknik Direktör'ü Arda Turan'dan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a destek! ''Kellemin gideceğini bilsem...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.08.2024 17:51
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üper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'un sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olduğu karşılaşmada kalesinde gördüğü goller nedeniyle eleştirilen kaleci Gökhan Akkan hakkında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan açıklama geldi.

Eyüpspor Teknik Direktör'ü Arda Turan'dan Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a destek! ''Kellemin gideceğini bilsem...''

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği mücadelede Karadeniz ekibinin kalecisi Gökhan Akkan eleştiri oklarının hedefi oldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Gökhan Akkan'a yönelik yapılan haksız eleştiriler ve imalara dikkat çekti.

''KELLEMİN GİDECEĞİNİ BİLSEM...''

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Arda Turan yaptığı açıklamada "Ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'den 5 yedi, gencecik çocuk. Hayatımızda biz ne zaman buraya geldik? Bu bir futbol, bir spor. İnsanların ailesine, şerefine laf atmak bu kadar kolay bir şey mi? Yapmayın, hayat bizi ne zaman buraya getirdi? Çocuğa imalar, alttan alttan bilerek gol yemek ne demek? Birinin para çalmasından ne farkı var şikenin? Böyle bir şeyi nasıl söylüyoruz? Kimsenin sesi çıkmıyor. Nasıl söylettiriyorsunuz gencecik çocuğa? Kellemin gideceğini bilsem, bunları kabul etmem. Bunlara susmam. Yanlış yapıyorlar, yapmasınlar." ifadelerini kullandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'da futbolcusuna sahip çıkmıştı.

"İÇİMİZDEN BİR ARKADAŞIMIZA DESTEK OLMA ZAMANI"

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İlhan Palut yaptığı açıklamada ise, "Futbolda goller yiyorsunuz, bazen rakip becerisiyle bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu ıskalayabiliyor gol yiyebiliyorsunuz. Bazen kendi kalemize atıyorsunuz bazen de sahanın en gerisindeki adam kaleci hatalar yapabiliyor ama sonuç olarak hepsini takım olarak kalenizde görmüş oluyorsunuz. Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı. Hepimizin başına gelebilir." sözlerini sarf etmişti.

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Arda Turan Gökhan Akkan galatasaray rizespor
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