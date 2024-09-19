Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu! ''Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama...''

Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor.

Takımın Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ayrıca, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında da görüşlerini paylaştı.

İşte Arda Turan'nın sözleri;

''ÇOK ÖZEL OLACAK''

"Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır."

"BEN SIMEONE'NİN ÖĞRENCİSİYİM"

"Ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Hedefimizde bir sapma yok. Umarım böyle devam eder. Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadığın. Burak benim yüzümden hoca olmuştu. Selçuk da aynı şekilde. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatımız olur. Burak Yılmaz ile oynadığımız maç çok güzeldi."

ARDA TURAN'DAN DERBİ YORUMU

"Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları."

"HAKEM PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

"Hakemlerin performanslarından çok memnunum. Çok fahiş hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. Hakem arkadaşlar daha iletişimci olurlarsa daha iyi olabilir. Gergin ortamı da azaltırlar."