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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Keçiörengücü maçından önce yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu!

15.08.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, TFF 1. Lig'de sezon Keçiörengücü karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle açarken genç teknik adamın karşılaşma öncesi oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu. İşte detaylar...

Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından yolun teknik direktör olarak devam eden Arda Turan'ın ilk adresi TFF 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor olurken, İstanbul ekibi sezonun ilk maçında Ankara temsilcisi Keçiörengücü'ne konuk oldu.

MOTİVASYON KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

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Karşılaşmayı Caner Erkin'in 58. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanarak sezona 3 puanlı bir başlangıç yapan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın karşılaşma öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu.

"SICAK, SAHA-MAHA BUNLAR HİKAYE..."

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Arda Turan konuşmasında "Sıcak, saha - maha bunlar hikâye. Sen cesaretliysen, sen temasa hazırsan; mahallede toprakta oynarken de o işi halledersin, burada da..." ifadelerini kullandığı görüldü.

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