Eyüpspor yöneticisinden flaş açıklama! Berke'nin transferi hakkında konuştu... "O kulüple anlaştık"

Öte yandan Berke'nin takımda ki geleceği hakkında Beşiktaş karşılaşması sonrası konuşan Kulaksız, Berke Özer'in transferi için kimseyle anlaşmadıklarını hatta hiçbir kulübe söz vermediklerinin altını ısrar çizerek dile getirdi.

"MENFAATİMİZ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız şu ifadelere yer verdi, "Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz."

GALATASARAY PEŞİNDE

Sezonun flaş kaleci olarak gösterilen Berke Özer için Galatasaray'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi. Sezon sonu Fernando Muslera'nın gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Sarı-Kırmızılılar Berke'yi kalesinde görmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde de Berke altyapısından yetiştiği kulüp olan Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takibi bırakmıştı.