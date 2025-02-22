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Eyüpspor yöneticisinden flaş açıklama! Berke'nin transferi hakkında konuştu... "O kulüple anlaştık"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
22.02.2025 08:01
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İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, genç kalecileri Berke Özer'in eski kulübü Portimonense anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Asbaşkan Fatih Kulaksız, Portekiz ekibi Portimonense'den kaleci Berke Özer'in sonraki satışından doğan yüzde 20'lik payı kulüple anlaşarak aldıklarını ifade etti.

Eyüpspor yöneticisinden flaş açıklama! Berke'nin transferi hakkında konuştu... "O kulüple anlaştık"
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Öte yandan Berke'nin takımda ki geleceği hakkında Beşiktaş karşılaşması sonrası konuşan Kulaksız, Berke Özer'in transferi için kimseyle anlaşmadıklarını hatta hiçbir kulübe söz vermediklerinin altını ısrar çizerek dile getirdi.

"MENFAATİMİZ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız şu ifadelere yer verdi, "Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz."

GALATASARAY PEŞİNDE

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Sezonun flaş kaleci olarak gösterilen Berke Özer için Galatasaray'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi. Sezon sonu Fernando Muslera'nın gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Sarı-Kırmızılılar Berke'yi kalesinde görmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde de Berke altyapısından yetiştiği kulüp olan Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından takibi bırakmıştı.

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transfer Eyüpspor Berke Özer galatasaray fatih kulaksız
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