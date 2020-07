Eyüpsultan’da ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçe genelinde Eyüpsultanlıların rahat bir yaz geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlaçlama ekipleri sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadele ediyor. Çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerle mücadelede sürekliliği sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla haftanın 7 günü mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İlçede bulunan 28 mahallede aralıksız sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında yeşil ve sulak alanlar, sokaklar ile metruk yapılar, apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları, bodrum katlar, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınları da ilaçlanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi hem satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşlar için bu yıl pandemiden dolayı, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem aldı. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar çadırlara konmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirip, kurbanlık satış ve kesim alanında ise her gün rutin bir şekilde ilaçlama yapıyorlar

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi tüm ilçede koronavirüse karşı ilaçlama çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Ekipler, her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyorlar. Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.