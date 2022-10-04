Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eyüpsultan'da trafikte yaşanan tartışma sonucu servis minibüsünden inen bazı kişilerin, otomobil sürücüsünü darbettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi'nde servis minibüsü şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen otomobil sürücüsü, minibüsten inen kişiler tarafından darbedildi.

Çevre sakinlerinin araya girerek sonlandırdığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

