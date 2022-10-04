YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı

Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı

04.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eyüpsultan'da trafikte yaşanan tartışma sonucu servis minibüsünden inen bazı kişilerin, otomobil sürücüsünü darbettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi'nde servis minibüsü şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen otomobil sürücüsü, minibüsten inen kişiler tarafından darbedildi.

Çevre sakinlerinin araya girerek sonlandırdığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Kim Bu Aile?" filminin galası yapıldı"Kim Bu Aile?" filminin galası yapıldı
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıArdahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecekCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan trafik kavga cep telefonu darp

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:57
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.