Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?

Eyvah Eyvah 2 filmini izlemek isteyenler ekran başına. Sevilen Türk komedi filmi Eyvah Eyvah 2 bu akşam Star TV'de. Eyvah Eyvah 2 konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Usta oyuncu kadrosu ve insanın içine işleyen hikayesi ile Eyvah Eyvah 2 filmine dair merak edilenlere haberimizde yer verdik...

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Eyvah Eyvah 2'nci serisi ile izleyicisinin karşısına çıktı. Maceranın ilk ayağı olan yani İstanbul bölümünde babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, babasını bulduğu için mutludur bir yandan da bu yeni olaya adapte olamaz. Bu arada aklı hala Hemşire Müjgan'dadır. Ancak bu seferde önüne engel olarak kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü oyunlara başvurur fakat bu oyunlar bir netice vermez. En sonunda arkadaşı Firuzan'ın br fikir bulur ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak sağlık ocağına giden Hüseyin'in hayalleri yine yıkılır çünkü doktor yine oradadır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye çalışsa da yine kayda değer bir sonuç ortaya çıkmaz.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİM?

Eyvah Eyvah 2 filminin kadrosunda Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak, Salih Kalyon, Alican Yücesoy, Tanju Tuncel, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Meray Ülgen, Selçuk Uluergüven, Tarık Ünlüoğlu, Şener Kökkaya, Bican Günalan, Teoman Kumbaracıbaşı, Murat Serezli, Şehsuvar Aktaş, Hande Dane, Caner Alkaya, Okan Çabalar, Rafi Emeksiz, Kahraman Sivri, Özkan Çınarlı, Neslihan Aka ve Hamdi Alp yer almaktadır.

EYVAH EYVAH 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın yer aldığı; Eyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 yılında Türkiye genelinde gösterime girmiştir. 'Eyvah Eyvah 2'nin Geyikli ve Bozcaada'da başlayan çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de gerçekleşti.

