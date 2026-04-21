Rıza Tamer’in ölüm sebebi merak ediliyor! Açıklama geldi

Yıllar önce katıldığı Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulunurken, cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Tamer'in menajerlik şirketi; adli tıp raporu henüz açıklanmamışken ortaya atılan asılsız iddiaların önüne geçmek için resmi açıklama yaptı.

"ADLİ TIP RAPORU HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız Rıza Tamer’in aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ve şokla karşıladık. Yaklaşık dört aydır birlikte çalıştığımız Rıza Tamer, bizim için yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir aile dostu ve ferdi haline gelmişti. Bu nedenle acımız tarifsizdir. Geçmişte yaşadığı bilinen zorluklara rağmen, son dönemde hayatının en sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerini geçirmekteydi. Bu yıl için hazırladığı albümü yayın aşamasına gelmiş; yakın süreçte ödül törenleri, öğrenci söyleşileri ve düet projeleri planlanmıştı.

Resmî süreç devam etmekte olup adli tıp raporu henüz açıklanmamıştır. Bu hassas süreçte, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini, herkesin saygı çerçevesinde hareket etmesini önemle rica ediyoruz. Vefatı ve özel hayatıyla ilgili spekülasyonlar, ailesini ve sevenlerini derinden yaralamaktadır. Gerekli açıklamalar resmî kurumlardan net bilgiler alındıktan sonra yapılacaktır. Rıza Tamer'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."