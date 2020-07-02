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Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Bu akşam Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak Eyvah Eyvah 2 filmi ile ilgili seyirciler pek çok detayı merak etmeye başladı. Oyuncuları ve konusunun yanı sıra sımsıcak çekim mekanları ile de ilgi gören Eyvah Eyvah 2 hakkında “Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?” sorusu soruluyor. İşte Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 konusu…

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 2 konusu nedir?

Başrollerini Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın paylaştığı Eyvah Eyvah filminin devam filmi olan Eyvah Eyvah 2 bu akşam Star TV ekranlarında yeniden izleyicinin karşısına çıkıyor. Eyvah Eyvah 2 filmi 2011 yılında vizyona girmişti ve ilk üç günde 801.863 seyirciye ulaşmıştı. 3. haftasında 3 milyon seyircinin izlediği film gişe sonuçlarıyla en fazla izlenen ilk Türk filmi arasına girmeyi başarmıştı. Yeniden ekranlara gelecek olan Eyvah Eyvah 2 sımsıcak sahneleri ve keyifli komedi unsurlarıyla Türk izleyicisinin en sevdiği yapımlar arasında yer alıyor.

Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?

Ata Demirer’in yaptığı filmlerde genellikle Ege şivesi ve Ege bölgesi dikkat çekiyor. Eyvah Eyvah 2 filmi de beklenildiği gibi Çanakkale’nin Geyikli beldesinde çekildi. Aynı zamanda çekimlerin bir kısmı da Bozcaada’da gerçekleştirildi.

Eyvah Eyvah 2 Konusu

Sımsıcak bir hikayenin işlendiği Eyvah Eyvah 2 konusu itibariyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Babasını bulan Hüseyin, Geyikli’ye döndükten sonra ilk etapta adaptasyon sorunları yaşıyor. Aklı Hemşire Müjgan’da olan Hüseyin’in önüne bu kez engel olarak kasabaya tayin edilen bir doktor çıkıyor. Hüseyin ise doktoru saf dışı bırakabilmek için farklı yolların peşine düşüyor. Her defasında rezil olmayı başaran Hüseyin, Firuzan’dan aldığı akılla başka yöntemler de deniyor. Müjgan’ın ailesinin Edremit’ten Geyikli kasabasına gelişiyle işler iyice karışıyor ve izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak olaylar gerçekleşiyor.

Eyvah Eyvah 2 Oyuncuları

Eyvah Eyvah 2 oyuncu kadrosu ile oldukça güçlü olan yapımlar arasında. Eyvah Eyvah 2 oyuncuları arasında ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer’in yanı sıra başarılı sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ bulunuyor. Bu önemli iki ismin yanı sıra Eyvah Eyvah 2 oyuncuları arasında Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel, Alican Yücesoy, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Selçuk Uluergüven, Tarık Ünlüoğlu, Şener Kökkaya, Bican Günalan ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi önemli oyuncular yer alıyor.

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