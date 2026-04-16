Eyvah Osimhen! Derbi öncesi doktorlar açıkladı: Okan Buruk kara kara düşünüyor

Osimhen takımla çalışmalara başlasa da doktorlar risk uyarısı yaptı. Yıldız golcünün Gençlerbirliği maçında forma giymesi zor görünürken derbideki o risk teknik ekibi düşündürmeye başladı. İşte detaylar...

Eyvah Osimhen! Derbi öncesi doktorlar açıkladı: Okan Buruk kara kara düşünüyor
Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen’den sevindirici bir gelişme geldi. Nijeryalı yıldız, son antrenmanda yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak sahalara dönüşü için henüz net bir karar verilmiş değil.

DOKTORLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen’in durumu hakkında teknik heyete detaylı bir rapor sundu. Kulüp doktorlarının değerlendirmesine göre, oyuncunun bu hafta oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymesi risk taşıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da bu uyarılar doğrultusunda hareket etmesi bekleniyor.

Eyvah Osimhen! Derbi öncesi doktorlar açıkladı: Okan Buruk kara kara düşünüyor 1

DERBİ RİSKİ ÖN PLANDA

Osimhen için özel bir bandaj hazırlanırken, en büyük endişe olası bir darbe ihtimali. Özellikle koluna gelebilecek bir darbenin, oyuncunun Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbide sahada olmasını tehlikeye atabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle sağlık ekibi, en ufak riski bile göz önünde bulunduruyor.

Eyvah Osimhen! Derbi öncesi doktorlar açıkladı: Okan Buruk kara kara düşünüyor 2

GENÇLERBİRLİĞİ ZOR

Takımla çalışmalara başlamış olsa da Osimhen’in fiziksel olarak tam hazır seviyeye ulaşması için zamana ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Bu yüzden yıldız golcünün Ankara deplasmanına götürülse bile sahada süre almasının oldukça düşük bir ihtimal olduğu konuşuluyor.

OSIMHEN GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Eyvah Osimhen! Derbi öncesi doktorlar açıkladı: Okan Buruk kara kara düşünüyor 3

Tüm bu temkinli yaklaşıma rağmen Osimhen’in sahalara bir an önce dönmek istediği ve forma giymek için sabırsızlandığı öğrenildi. Ancak teknik heyet ve sağlık ekibinin ortak kararı, oyuncunun uzun vadeli sağlığını riske atmamak yönünde olacak.

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki Süper Lig mücadelesi, 18 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
