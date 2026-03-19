Eyvah Osimhen! Liverpool maçına devam edememişti: Galatasaray korkutan haberi sabaha karşı açıkladı

Galatasaray, Liverpool deplasmanında aldığı 4-0’lık yenilgiyle Avrupa’ya veda ederken, Victor Osimhen’den gelen kötü haberle sarsıldı. İlk yarıda sakatlanan yıldız golcünün kolunda kırık tespit edildi, ameliyat ihtimali gündeme geldi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibi karşısında 4-0'lık mağlubiyet alırken bu yenilgiyle Avrupa’ya veda etti.

Sarı-kırmızılı ekip için gecenin tek olumsuzluğu skor olmadı; yaşanan sakatlıklar moralleri iyice bozdu.

OSIMHEN DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın ilk dakikalarında darbe alan Victor Osimhen, yaşadığı sakatlığa rağmen ilk yarıyı tamamladı. Teknik heyet ve sağlık ekibi, devre arasında yaptıkları değerlendirme sonrası Nijeryalı golcüyü riske etmemek adına oyundan aldı.

SABAHA KARŞI AÇIKLAMA!

Galatasaray Kulübü, sabaha karşı 04.32’de yaptığı açıklamayla yıldız oyuncunun durumuna ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'KIRIK OLMA RİSKİNDEN ÖTÜRÜ İKİNCİ YARIDA OYNATILMADI'

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı."

EYVAH! KIRIK VAR...

Maç sonrası hastaneye götürülen Osimhen’in yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildiği açıklandı. İlk müdahalenin ardından alçıya alınan yıldız futbolcunun tedavi süreciyle ilgili nihai kararın yapılacak detaylı değerlendirmelerin ardından verileceği bildirildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
