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  4. Ezel Akay'dan '9 Kere Leyla' açıklaması: Ben telefondan izlenecek bir film çekmedim

Ezel Akay'dan '9 Kere Leyla' açıklaması: Ben telefondan izlenecek bir film çekmedim

12.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Ezel Akay'dan '9 Kere Leyla' açıklaması: Ben telefondan izlenecek bir film çekmedim

BBO Yapım imzalı BloombergHT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olan ünlü yönetmen Ezel Akay, eleştirilere hedef olan son filmi 9 Kere Leyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği BloombergHT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olan Ezel Akay o soruya ilk kez yanıtladı.

Aslı Şafak'ın '9 Kere Leyla' filmine gelen eleştirileri sorması üzerine ünlü yönetmen şunları söyledi:

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"İlk başta ben de şaşırdım. 'Neden sevmediler, neden beğenmediler?' dedim. Ama sonra anladım. Ben telefondan izlenecek bir film çekmedim. Ben bir sinema filmi çektim."

LEVENT KAZAK: O ELEŞTİRİLER BAŞKASINA GELSE...

Programın diğer konuğu ünlü senarist Lavent Kazak birçok konuda Ezel Akay ile ters düşerken, eleştiriler için ise, "O eleştirilerle Ezel Akay'ın ne kadar sevildiğini anladım. Başka biri o eleştirileri alsa düşünemiyorum bile" dedi.

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