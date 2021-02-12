Ezel Akay'dan '9 Kere Leyla' açıklaması: Ben telefondan izlenecek bir film çekmedim

BBO Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği BloombergHT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olan Ezel Akay o soruya ilk kez yanıtladı.
Aslı Şafak'ın '9 Kere Leyla' filmine gelen eleştirileri sorması üzerine ünlü yönetmen şunları söyledi:
"İlk başta ben de şaşırdım. 'Neden sevmediler, neden beğenmediler?' dedim. Ama sonra anladım. Ben telefondan izlenecek bir film çekmedim. Ben bir sinema filmi çektim."
Programın diğer konuğu ünlü senarist Lavent Kazak birçok konuda Ezel Akay ile ters düşerken, eleştiriler için ise, "O eleştirilerle Ezel Akay'ın ne kadar sevildiğini anladım. Başka biri o eleştirileri alsa düşünemiyorum bile" dedi.
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